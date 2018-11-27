Устенко рассказал, как военное положение в Украине повлияет на экономику — http://www.1news.info/

Экономический эксперт, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко рассказал, как введение Военного положения в Украине повлияет на экономику.

В интервью «Апострофу» он разъяснил, означает ли введение Военного положения в 10 областях Украины на 30 дней, что украинская экономика переходит на военные рельсы и как это может отразиться на Бюджете Украины на 2019. Также Устенко рассказал, как ВП будет влиять на курс гривны и какие настроения инвесторов.

Также экономист сказал, как ситуация в портах Бердянска и Мариуполя повлияют на валютную выручку и экономику Украины.

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Источник: ХВИЛЯ http://hvylya.net/news/exclusive/ustenko-rasskazal-kak-voennoe-polozhenie-v-ukraine-povliyaet-na-ekonomiku.html

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