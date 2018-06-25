Установка кода отслеживания покупок для электронной торговли для GTM. Инструкция для программиста



Middle-программист отдела разработчиков агентства performance-маркетинга «Реаспект»

В этой статье мы разберем именно программную часть — установку кода, который должен отрабатывать на стороне сайта.

Настройки самого Tag Manager и Google Analytics в этой статье не приводятся.

Электронная торговля

Электронная торговля позволяет осуществить сбор и анализ данных о покупках и транзакциях. Поэтому для корректной статистики очень важно правильно настроить все параметры и передачу их в систему аналитики. На основании этих данных можно делать выводы о популярных товарах, категориях, суммах произведенных покупок и искать пути для увеличения конверсии вашего магазина.

Отличительной возможностью использования GTM является возможность вносить изменения в код, не прибегая к помощи программиста. Кроме того, можно проверить код на наличие ошибок до отправки данных в Google Analytics. Объект dataLayer, в котором передаются данные для Tag Manager, можно использовать и в Яндекс.Метрике, что позволяет настроить электронную торговлю сразу для нескольких площадок.

Установка Tag Manager

Прежде чем переходить к установке, уточните два момента.

1. При получении ТЗ на установку электронной коммерции для транзакций на сайт уточните, какая версия торговли нужна: обычная или расширенная.

От выбранной опции зависит список параметров и вид кода, который будет использоваться на страницах. Для расширенной электронной коммерции необходимо передавать больше параметров, т.к. с ее помощью проводится более глубокая аналитика, для которой и собираются все эти дополнительные данные.

2. Код должен отрабатывать только один раз. Чаще всего код отслеживания транзакции ставится на страницу «Спасибо за покупку». Если клиент снова попадет на эту страницу, код не должен отрабатывать повторно. Для этого можно воспользоваться глобальными хранилищами сессий или куков, в которые сохранять, к примеру, id заказа, и после сверять. Если номер данного заказа уже сохранен в какой-либо переменной, то код отслеживания отправлять не надо.

Передача данных в Tag Manager

Информация в Tag Manager передается в специальном контейнере window.dataLayer. Первое объявление этого контейнера должно происходить до кода самого Tag Manager.

Все данные необходимо передавать до инициализации Tag Manager. Если это невозможно, существует два варианта, которые настраиваются в самом Tag Manager:

Использовать тип триггера «Модель DOM готова».

Настроить тег так, чтобы он активировался с помощью специального событий ниже на странице.

Важно знать!

все строковые переменные передаются в кавычках;

ограничение у числовых значений по количеству знаков после запятой — 6;

разделитель целой и десятичной части — точка;

все переменные являются регистрочувствительными. Т.е. ‘transactionID’ ничего не передаст, следует использовать именно названия переменных, приведенные в официальных справках и в примерах кода ниже (‘transactionId’).

Стандартный код электронной торговли для отслеживания покупок

Для стандартного кода электронной торговли отслеживание покупок выглядит примерно так:

Поле ‘transactionId’ — уникальный ID, номер заказа. Обязательное строковое поле.

Поле ‘transactionAffiliation’ — название магазина или партнера, где сделан заказ. Переменная строковая, необязательная. Обычно название сайта или интернет-магазина.

Поле ‘transactionTotal’ — общая стоимость заказа. Число, обязательное поле, разделитель — точка. Включает в себя стоимость товаров, налоги и доставку.

Поле ‘transactionTax’ — сумма налогов. Число, необязательное поле. Разделитель целой и десятичной части — точка.

Поле ‘transactionShipping’ — стоимость доставки. Число, необязательное. Разделитель целой и десятичной части — точка.

Массив товаров ‘transactionProducts’ — в нем содержится описание товаров в заказе через запятую, после последнего товара запятая не ставится.

Для товаров используем следующие поля:

Поле ‘sku’ — обязательное поле, строка. Уникальный ID товара или его товарный код.

Поле ‘name’ — обязательное строковое поле, содержит название товара.

Поле ‘category’ — необязательное, строковое.

Поле ‘price’ — обязательное числовое поле. Цена товара. Разделитель — точка.

Поле ‘quantity’ — обязательное поле, целое число.

Резюме: Для заказа в стандартном коде электронной торговли обязательными полями являются ‘transactionId’ и ‘transactionTotal’. Для товаров обязательные поля — ‘name’, ‘sku’, ‘price’ и ‘quantity.’

Расширенный код электронной торговли для отслеживания покупок

Для расширенной торговли код отслеживания покупок будет выглядеть примерно следующим образом:

У данного объекта четкая структура и названия переменных должны оставаться неизменными. Необязательные поля могут быть опущены, либо для них указываются пустые значения.

О том, что это покупка, сигнализирует название объекта “purchase”, общие данные о заказе перечисляются в массиве ‘actionField’.

Поле ‘currencyCode’ отвечает за указание валюты. Как правило, на российских сайтах это рубль, ‘RUB’. Если не указывать явно, Google может посчитать все автоматически в долларах.

Поле ‘id’ — обязательное поле, строковая переменная. Содержит в себе идентификатор заказа.

Поле ‘affiliation’ содержит в себе название магазина. Необязательная переменная, строковая, обычно содержит либо название магазина, либо имя сайта.

Поле ‘revenue’ — полная стоимость заказа, включает в себя стоимость налогов и доставки. Поле необязательное, строковое. Если данная переменная опущена, то стоимость будет вычислена на основании стоимости и количества товаров в заказе.

Поле ‘tax’ — стоимость налогов, необязательное строковое поле.

Поле ‘shipping’ — стоимость доставки, также необязательное строковое поле. Может принимать значение ’0.00‘.

Поле ‘coupon’ — если при оформлении заказа использовался какой-то промокод либо купон, его название можно указать в этом поле. Необязательное, строковое.

На этом поля, относящиеся к самому заказу, заканчиваются. Далее следует перечень товаров, купленных в рамках описываемого заказа. Он обязателен для данного вида электронной торговли. Это также массив, после последнего товара в списке не ставится запятая.

Для описания товаров используются следующие параметры:

Поле ‘name’ — название товара. Строковая переменная.

Поле ‘id’ — ID товара. Является строковым. Для каждого товара обязательным является наличие одного из этих полей. Т.е. если у ваших товаров нет ID, вы можете использовать только поле ‘name’ и указывать их названия. И наоборот — указывая ID товара, вы можете опустить его название.

Поле ‘price’ — цена данного товара. Переменная строковая, как правило, цена округляется до 2 знаков после запятой, но не более 6 знаков после запятой. Разделитель для целой и дробной части — точка (не 1250,50, а 1250.50). Необязательное поле.

Поле ‘brand’ — бренд производитель товара. Строковое, необязательное.

Поле ‘category’ — категория товара. Может содержать до пяти подкатегорий, разделенных слешем / (Продукция/Мужское/Туфли/Классические). Строка, необязательное поле.

Поле ‘variant’ — в данном поле указываются отличительные параметры товара. Например, у вас есть футболки, но у них можно выбрать размер или цвет, хотя название и id товара при этом остаются одними и теми же. В этом поле вы можете указать выбранные размер и цвет. Строка, поле необязательно к заполнению.

Поле ‘quantity’ — единственное числовое поле. Количество товара, число, целое. Необязательное.

Поле ‘coupon’ — купонпромокод, примененный конкретно к этому товару. Необязательное строковое поле.

Резюме: в расширенной торговле обязательным полем для заказа является его ID, для товаров — ID или название, на выбор. Все поля, кроме количества заказанных товаров, являются строковыми.

Анализ данных в Tag Manager

Проверить, какие именно данные уходят в Tag Manager, можно:

Заходим в интерфейс Tag Manager и выбираем пункт «Предварительный просмотр».

Переходим на свой сайт, оформляем заказ и находим в отправленных данных массив с информацией о транзакции.

Кроме этого, существуют специальные плагины (в частности, для Google Chrome), которые помогают отследить совершаемые действия и увидеть, какая именно информация поступает в счетчик.

В частности, для отслеживания электронной торговли есть очень полезный и простой плагин Google Analytics Debugger, работающий в консоли (Ctrl+Shift+I).

Для отслеживания данных в Tag Manager будет полезен плагин dataLayer Inspector+, который выводит результаты взаимодействий с контейнером dataLayer.

Еще один полезный плагин — Tag injector, который поможет взаимодействовать с сайтом, даже если на нем не установлен счетчик GTM или у вас нет доступов для проверки.

О том, как отслеживать электронную торговлю с помощью Google Analytics, можно прочитать в справке Google.

Вывод

И пусть настройка электронной торговли не самый простой процесс со своими подводными камнями. Но возможности, которые предоставляет правильно настроенная электронная торговля, стоят всех усилий и затрат. Совместная работа программиста и веб-аналитика позволит избежать лишних ошибок. Главное — действовать аккуратно, следить за синтаксисом и проверить, что все данные приходят в пункт назначения в правильной форме.





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