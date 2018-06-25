Установка кода отслеживания покупок для электронной торговли для GTM. Инструкция для программиста

Middle-программист отдела разработчиков агентства performance-маркетинга «Реаспект»
В этой статье мы разберем именно программную часть — установку кода, который должен отрабатывать на стороне сайта.
Настройки самого Tag Manager и Google Analytics в этой статье не приводятся.
Электронная торговля
Электронная торговля позволяет осуществить сбор и анализ данных о покупках и транзакциях. Поэтому для корректной статистики очень важно правильно настроить все параметры и передачу их в систему аналитики. На основании этих данных можно делать выводы о популярных товарах, категориях, суммах произведенных покупок и искать пути для увеличения конверсии вашего магазина.
Отличительной возможностью использования GTM является возможность вносить изменения в код, не прибегая к помощи программиста. Кроме того, можно проверить код на наличие ошибок до отправки данных в Google Analytics. Объект dataLayer, в котором передаются данные для Tag Manager, можно использовать и в Яндекс.Метрике, что позволяет настроить электронную торговлю сразу для нескольких площадок.
Установка Tag Manager
Прежде чем переходить к установке, уточните два момента.
1. При получении ТЗ на установку электронной коммерции для транзакций на сайт уточните, какая версия торговли нужна: обычная или расширенная.
От выбранной опции зависит список параметров и вид кода, который будет использоваться на страницах. Для расширенной электронной коммерции необходимо передавать больше параметров, т.к. с ее помощью проводится более глубокая аналитика, для которой и собираются все эти дополнительные данные.
2. Код должен отрабатывать только один раз. Чаще всего код отслеживания транзакции ставится на страницу «Спасибо за покупку». Если клиент снова попадет на эту страницу, код не должен отрабатывать повторно. Для этого можно воспользоваться глобальными хранилищами сессий или куков, в которые сохранять, к примеру, id заказа, и после сверять. Если номер данного заказа уже сохранен в какой-либо переменной, то код отслеживания отправлять не надо.
Передача данных в Tag Manager
Информация в Tag Manager передается в специальном контейнере window.dataLayer. Первое объявление этого контейнера должно происходить до кода самого Tag Manager.
Все данные необходимо передавать до инициализации Tag Manager. Если это невозможно, существует два варианта, которые настраиваются в самом Tag Manager:
Важно знать!
- все строковые переменные передаются в кавычках;
- ограничение у числовых значений по количеству знаков после запятой — 6;
- разделитель целой и десятичной части — точка;
- все переменные являются регистрочувствительными. Т.е. ‘transactionID’ ничего не передаст, следует использовать именно названия переменных, приведенные в официальных справках и в примерах кода ниже (‘transactionId’).
Стандартный код электронной торговли для отслеживания покупок
Для стандартного кода электронной торговли отслеживание покупок выглядит примерно так:
Для товаров используем следующие поля:
Резюме: Для заказа в стандартном коде электронной торговли обязательными полями являются ‘transactionId’ и ‘transactionTotal’. Для товаров обязательные поля — ‘name’, ‘sku’, ‘price’ и ‘quantity.’
Расширенный код электронной торговли для отслеживания покупок
Для расширенной торговли код отслеживания покупок будет выглядеть примерно следующим образом:
У данного объекта четкая структура и названия переменных должны оставаться неизменными. Необязательные поля могут быть опущены, либо для них указываются пустые значения.
На этом поля, относящиеся к самому заказу, заканчиваются. Далее следует перечень товаров, купленных в рамках описываемого заказа. Он обязателен для данного вида электронной торговли. Это также массив, после последнего товара в списке не ставится запятая.
Для описания товаров используются следующие параметры:
Резюме: в расширенной торговле обязательным полем для заказа является его ID, для товаров — ID или название, на выбор. Все поля, кроме количества заказанных товаров, являются строковыми.
Анализ данных в Tag Manager
Проверить, какие именно данные уходят в Tag Manager, можно:
Кроме этого, существуют специальные плагины (в частности, для Google Chrome), которые помогают отследить совершаемые действия и увидеть, какая именно информация поступает в счетчик.
О том, как отслеживать электронную торговлю с помощью Google Analytics, можно прочитать в справке Google.
Вывод
И пусть настройка электронной торговли не самый простой процесс со своими подводными камнями. Но возможности, которые предоставляет правильно настроенная электронная торговля, стоят всех усилий и затрат. Совместная работа программиста и веб-аналитика позволит избежать лишних ошибок. Главное — действовать аккуратно, следить за синтаксисом и проверить, что все данные приходят в пункт назначения в правильной форме.