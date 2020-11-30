Успехи и проблемы. Вячеслав Гладков побывал в Белгородском районе

Будет, куда пойти

Муниципальному главе Владимиру Перцеву, чьё хозяйство подверглось инспекции, было, чем похвалиться. Совсем скоро введут в эксплуатацию новый Центр культурного развития имени Юрия Куценко в мкр. Таврово-4.

Новое здание строили около двух лет. В нём расположились библиотека с книжным фондом 10,6 тыс. экземпляров и 1 675 зарегистрированными читателями, спортивный, тренажёрный и зрительный залы, зал хореографии, комнаты для разных творческих кружков и секций.

«В новом здании будут работать 29 клубных формирований, в которых смогут заниматься жители всех возрастов, – рассказала директор ЦКР Татьяна Лагутина. – Численность населения всех микрорайонов Таврово превышает 10 тысяч, им некуда было пойти, существующий старый ДК и другие учреждения уже не отвечают запросам людей».

В старом тавровском ДК останутся детская и взрослая театральные студии «Окошко» и «Окно», в которых занимаются более 150 ребят.

Вячеслав Гладков интересовался, главным образом, оснащением нового центра. Завезли ещё не всё, но, по словам начальника районного управления культуры Евгения Попова, зрительный зал на 250 мест уже укомплектован звуковым и световым оборудованием.

«Уже стоит два теннисных стола, будет тренажёрный зал, — дополнил Владимир Перцев. – Мы хотим [сделать] бесплатные услуги, тренажёрного зала как такового в Таврово не было».





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