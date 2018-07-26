Успех e-commerce зависит от трех факторов

Для развития рынка электронной коммерции в стране создаются все условия. К примеру, в январе этого года произошел полный отказ от корпоративного подоходного налога. Подобные меры практикуются во всех странах-лидерах этого рынка. На встрече «без галстуков» в технопарке Astana Hub вице-министр труда и социальной защиты РК Нариман Мукушев прокомментировал ситуацию на Е-рынке страны.

По его словам, люди должны понимать, что им выгоднее заказывать товары и услуги у своих соотечественников, потому что когда делают заказ, например, с Китая или Германии, то товар будет идти, скорее всего, не менее двух недель, а если с Алматы или другого нашего города, то придет за несколько дней.

«Пока отечественные электронные магазины не располагают столь широким ассортиментом, как иностранные электронные торговые площадки. И наблюдается разница в цене. Люди ждут дополнительную неделю, чтобы купить то же зарядное устройство в два раза дешевле. Но сейчас уже наблюдается тенденция, когда ассортимент этих площадок расширяется. Таким образом, можно выделить три составляющие успешности Е-коммерции: налоговый режим, оперативность доставки и ассортимент», — отметил вице-министр.

На сегодняшний день, в стране наблюдается перевес в сторону сферы услуг, самые крупные игроки на интернет-рынке — это Air Astana и GSM Kazakhstan, в то же время, доля потребительских товаров не так высока.

«Электронная коммерция в Казахстане растет на 80−100% ежегодно. Она растет быстрее, чем в среднем Е-коммерция растет в мире, там этот показатель составляет 50−60%. Это показывает, что наши граждане очень быстро вовлекаются в онлайн-покупки», — добавил Нариман Мукушев.

Он также отметил, что жители крупных городов, таких как Астана, Алматы, Шымкент, становятся более требовательными. Наблюдается более высокая скорость адаптации к новым технологиям даже среди представителей старшего поколения и жителей сельской местности.

По словам министра очень стремительно развивается и IT-отрасль. «Разработал приложение, стартап, а он выстрелил где-то в Бразилии. Никогда не знаешь, как всё обернется», — подытожил спикер.

В ходе встрече Нариман Мукушев прокомментировал и другие процессы, проходящие в рамках цифровизации в стране. Он упомянул об электронной бирже труда и электронной системе договоров, которые активно внедряются в ежедневную жизнь граждан.

Кроме этого спикер отметил внедрение проактивных услуг. Напомним, в декабре прошлого года в пилотном режиме стартовала услуга назначения пособия по рождению ребенка в проактивном формате. На первом этапе проактивный принцип реализован на самой первой стадии в жизни человека — при его рождении. После того, как ребенок родился, его матери автоматически направляется запрос для предоставления имени ребенка. Все другие необходимые сведения регистрирующий орган получает из соответствующих информационных систем, а недостающие — запрашивает у услугополучателя через смс сообщения. Для получения пособия теперь достаточно отправить номер счета посредством sms.

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