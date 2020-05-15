Ускоряется ликвидация бедности с помощью электронной коммерции

Ускоряется ликвидация бедности с помощью электронной коммерции

На платформе прямой трансляции «Жэньминь Жибао» ведущая Вэйя показывает пользователям Интернета древесные грибы из Чжашуй (скриншот с прямой трансляции)

Маленькие древесные грибы, большая индустрия. 20 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в инспекционной поездке в провинцию Шэньси посетил платформу прямых трансляций деревни Цзиньми поселка Сяолин в уезде Чжашуй и залайкал древесные грибы – продукцию, которой славится эта местность, став «сильнейшим в истории продавцом». Он подчеркнул, что электронная коммерция не только может помочь нуждающемуся населению в избавлении от нищеты, но и содействует возрождению сельских районов, открывая широкие перспективы.

Более 80 тыс. упаковок, а это 12,2 тонны древесных грибов из Чжашуй было распродано мгновенно.

В последние дни древесные грибы из Чжашуй стали новым трендом. Они пользуются большой популярностью в Интернете. 21 апреля более 80 тыс. упаковок с 12,2 тонны древесных грибов из уезда Чжашуй, представленных на платформе прямой трансляции газеты «Жэньминь Жибао», было распродано за одно мгновение. Древесные грибы из Чжашуй также стали одним из самых популярных товаров на платформах электронной коммерции Таобао и т. п.

21 апреля 2020 года на базе экологических киви в селе Сыся поселка Фэнькоу уезда Чуньань г. Ханчжоу пров. Чжэцзян местный фермер и ведущий продажи по прямой трансляции рассказывают пользователям Интернета о сельскохозяйственных продуктах. (Фото Жэньминь, автор Тан Цзякай)

Многие пользователи сети комментировали: «Расхватываем с упоением , закупаемся до самозабвения и получаем эти товары с огромным восторгом», «Электронная коммерция + сельскохозяйственная и сопутствующая продукция + решительная борьба с бедностью, такое необходимо поддерживать». Председателя Си Цзиньпина, который поставил лайк древесным грибам Чжашуй, назвали «сильнейшим в истории продавцом», эта новость вошла в список горячих запросов на разных интернет-платформах и создала большой резонанс. Пользователь Интернета «Цзяолайжэнь» написал, что ликвидация бедности с помощью электронной коммерции нажмет кнопку перемотки вперед и придаст новую движущую силу возрождению сельских районов.

Вечером 23 апреля прошла самая масштабная благотворительная прямая трансляция по продаже сельскохозяйственных продуктов провинции Шэньси. Древесные грибы Чжашуй распродали за 10 секунд, шэньсийскую лапшу — за 8 секунд, хлебные лепешки с мясной начинкой распроданы за 16 секунд… за один вечер более 3800 магазинов и крестьянских дворов представили на платформу прямой трансляции более 50 тыс. видов сельскохозяйственных продуктов, и направляющий эффект, созданный «сильнейшим в истории продавцом», продолжает набирать обороты. Пользователи Интернета уверены, что все больше мэров и начальников уездов станут интернет-селебрити и выйдут на платформы электронной коммерции для продажи местных уникальных продуктов через прямые трансляции.

Древесные грибы Чжашуй также продаются как один из товаров в поддержку бедным районам на платформе комплексного потребления и обслуживания сайта «Жэньминьван» — платформе «Наилучший выбор народа». Под влиянием «сильнейшего в истории продавца» объем продаж древесных грибов из других бедных районов, представленных на платформе «Наилучший выбор народа», также заметно повышается. Эпидемия коронавируса нового типа оказала серьезное влияние на социально-экономическое развитие, однако, из-за этого появилось и немало новых отраслей. Например, в настоящее время «цифры уже стали новыми средствами сельскохозяйственного производства, сотовый телефон стал новым сельскохозяйственным инструментом, а прямая трансляция стала новой формой сельскохозяйственных работ».

Пользователь Интернета «Вэньсовэйвэнь» написал, что ключевой момент сельского хозяйства и работы на селе — укрепление доходов крестьян. Претворять в жизнь идею о развитии, ставящую народ на первое место, содействовать работе, связанной с «крестьянами, селом и сельским хозяйством», опираясь на восточный ветер Интернета, об этом всегда заботится председатель Си Цзиньпин.

Продолжительное и быстрое развитие цифровой экономики и образовавшийся благодаря этому огромный жизненная потенциал становятся новой движущей энергией, содействующей экономическому росту в сельских районах. Институт исследований новой электронной коммерции при сайте «Жэньминьван» 24 апреля опубликовал «Доклад о развитии электронной коммерции и логистики в сельских районах Китая», в котором отмечено, что по мере углубленного продвижения работы по строительству цифрового села, показательному входу электронной коммерции в села, ликвидации бедности с помощью электронной коммерции и т. д., электронная коммерция в селах Китая сохраняет тенденцию бурного развития, темпы роста розничных продаж через Интернет в селах непрерывно ускоряются, развитие электронной коммерции в селах эффективно активизировало спрос на логистику. Платформа электронной коммерции становится представителем «новой основной инфраструктуры» в системе продвижения сельскохозяйственных продуктов, характеризующейся интеллектуализацией, систематизацией и масштабированием.

Комментаторы считают, что для развертывания эффективности новых отраслей, в том числе электронной коммерции, с одной стороны, надо грамотно использовать новые отрасли, продажа через прямую трансляцию является одним из эффектов электронной коммерции и других новых отраслей, но платформы электронной коммерции имеют еще гораздо больший потенциал; с другой, надо высоко ценить новые отрасли, путём мощной институциональной структуризации продвигать подъем платформы электронной коммерции на новый уровень, чтобы она сыграла более важную роль.

Корреспондент сайта «Жэньминьван» Тянь Сяоли

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