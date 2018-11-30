Усi на вибори! — FLB.ru

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Последний призыв Леонида Кучмы

Президент Украины Леонид Кучма призвал страну к повторным выборам. Юридическое решение этого вопроса за Верховным судом страны, который примет решение до конца недели. Между тем экономика Украины близка к коллапсу: население сметает валюту, а коммерсанты не платят налоги. Вчера ушел в отставку руководитель предвыборного штаба Виктора Януковича, глава Нацбанка Сергей Тигипко. Сегодня в парламенте должен быть рассмотрен вопрос об отставке правительства. В случае потери поста премьер-министра у Виктора Януковича не останется шансов победить на выборах. Его премьерское кресло может занять Сергей Тигипко. Тем временем восточные области, которые в воскресенье собирались отделяться от Киева, удалось призвать к порядку — даже киевский горсовет осудил мятежников.

В. Ющенко

В понедельник вечером, в 22. 00 по киевскому времени, истек срок ультиматума оппозиции в адрес Леонида Кучмы. В воскресенье возглавляемый Виктором Ющенко комитет национального спасения обнародовал ряд требований к президенту и дал на их выполнение 24 часа. По словам Юлии Тимошенко, Леонид Кучма должен уволить Януковича с поста премьер-министра, внести на рассмотрение парламента кандидатуры в новый состав Центризбиркома, уволить губернаторов Донецкой, Луганской и Харьковской областей и дать срочное поручение генпрокурору и совету безопасности Украины возбудить уголовные дела против сепаратистов. «Если не будут выполнены требования, мы начнем частью людей блокировать передвижение самого Кучмы по территории Украины. Мы знаем, где он находится и как передвигается. И мы способны сделать так, чтобы он и шага не ступил без выполнения требований» , — указано в ультиматуме. Ультиматум отсрочили на сутки, аргументировав это тем, что заседание Верховной рады во вторник может быть переломным — депутаты надеются самостоятельно уволить Януковича.

«Катастрофа на пороге стоит»

Но политические проблемы на Украине отошли на второй план, уступив место экономическим. В понедельник Леонид Кучма вызвал в свою загородную резиденцию в Конча-Заспе премьер-министра, глав МВД и СБУ, а также губернаторов-раскольников, поддержавших идею создания автономии на базе восточных областей. Заседание прошло без участия СМИ. Но с его результатами журналистов пришлось ознакомить. «Еще несколько дней — и финансовая система рассыплется как карточный домик» , — заявил Леонид Кучма. «Идет развал государства, развал экономики. Катастрофа на пороге стоит, и это касается всех регионов — и восточных, и западных, и всего государства», — подтвердил слова Кучмы премьер-министр Виктор Янукович. Среди населения началась паника, вызванная президентскими выборами и акциями протеста: люди начали массово скупать валюту.

Нацбанк выбросил на рынок более 2 млрд. долларов из золотовалютного резерва, но и это не позволило погасить ажиотажный спрос. То, что ситуация в стране близка к экономическому кризису, вчера отметил и спикер парламента Владимир Литвин: «Ситуация угрожающая, особенно в банковской системе. Есть опасность остановки единой энергетической системы. Есть проблемы с наполнением бюджета. Так, налоговая служба планировала в ноябре по налогам и сборам получить 5, 8 млрд. гривен и недополучила 1, 8 млрд. гривен».

Кучма раскола не хочет

Леонид Кучма вызвал в Киев губернаторов, требовавших автономии либо отделения восточных областей Украины. Как сообщала Газета, в субботу в Северодонецке состоялся съезд представителей местных администраций восточных областей Украины. Лейтмотивом съезда стала всеобщая поддержка Януковича. Депутаты декларировали готовность нескольких областей отделиться от Украины и образовать «новое федеративное государство в форме Юго-Восточной республики со столицей в Харькове». После беседы с президентом губернаторы-раскольники согласились отказаться от идеи сепаратизма. «Мы пересмотрим пункты решений облсовета, которые не соответствуют конституции и законам Украины» , — заявил харьковский губернатор Евгений Кушнарев.

Парламент готовит отставку правительства

Оппозиция уверена, что экономические проблемы не связаны с нынешним политическим кризисом: они назревали давно. «Вследствие непрофессиональной деятельности команды Януковича и Тигипко (председатель Национального банка Украины. — Газета) в экономике и банковской системе страны уже несколько месяцев назад наметились опасные тенденции, о чем я неоднократно предупреждал» , — заявил Виктор Ющенко.

Но, по словам Януковича, основная причина кризиса — массовые демонстрации, блокировавшие кабинет министров: «Меня как главу правительства отстранили сегодня от процесса управления. Мне перекрывали дороги, пытались остановить, а возможно, и захватить». Вопрос кризисной ситуации в стране будет рассмотрен сегодня на заседании Верховной рады. Парламентарии допускают, что проблему придется решать, высказав недоверие правительству Януковича. «Такой вариант возможен. Правительство не работает, и возможна его отставка даже по собственной инициативе» , — пояснил спикер Рады Владимир Литвин. Впрочем, проголосовав за отставку кабинета министров, парламент вновь нарушит закон. В апреле 2004 года парламент утвердил программу правительства и в течение года не имеет права требовать его отставки.

Новый преемник Леонида Кучмы

Тем временем в понедельник подал в отставку глава Нацбанка Украины Сергей Тигипко. На пост председателя НБУ Тигипко был назначен в декабре 2002 года, а в июле 2004 года он отошел от управления Нацбанком и возглавил избирательный штаб Виктора Януковича. Сергей Тигипко заявил, что оставляет обе должности — и в банке, и в штабе. «Полностью буду заниматься политикой» , — отметил он. В свете неопределенности с победителем президентских выборов решение главного банкира страны может иметь далеко идущие последствия. Как известно, оппозиция требует повторного проведения второго тура президентских выборов. Ранее представители провластного кандидата с этим предложением категорически не соглашались, но в понедельник вышли со встречным предложением. «Компромисс, предлагаемый стороной Януковича, — это повторные выборы, а не переголосование во втором туре, как предлагает оппозиция», — заявил депутат Степан Гавриш. Вечером идею о повторных выборах поддержал и Кучма. По словам действующего президента, он уверен, что Янукович выиграл выборы, но предлагает ему пойти на компромисс: «Та ситуация, которая сложилась сегодня на Украине, требует и неадекватных политических решений. Если мы действительно хотим сохранить мир и согласие и действительно хотим строить правовое демократическое общество, о котором мы много говорим, однако делаем все не правовым путем, — давайте проведем новые выборы». На повторных выборах кандидатам предстоит пройти повторную регистрацию и провести новую избирательную кампанию. Оппозиции в этом случае бороться за пост президента будет непросто — избирательная кампания истощила бюджет сторонников Ющенко. А власть может вступить в борьбу с новым кандидатом вместо Януковича. На роль такового Тигипко подходит как нельзя лучше — он тесно связан с семьей действующего президента. 44-летний банкир Сергей Тигипко является одним из членов так называемой «днепропетровской группы» , получившей преференции в экономическом развитии в 1994 году после победы Леонида Кучмы на президентских выборах. К тому же он является давним знакомым и деловым партнером Виктора Пинчука, зятя Леонида Кучмы. Сейчас Тигипко возглавляет партию «Трудовая Украина» , создателем которой считают Виктора Пинчука.

С. Тигипко

В пользу этого варианта говорят и последние заявления Сергея Тигипко. Руководитель избирательной кампании Виктора Януковича отмежевался от наиболее одиозных действий своего шефа. «Мне стыдно, что мы своей президентской кампанией разделили страну. Я был категорически против участия Януковича в съезде в Северодонецке. Те люди, которые посоветовали Януковичу поддержать или заявить о поддержке решений съезда, сослужили ему плохую службу», — заявил Тигипко в понедельник.

Судьбу Януковича решат в суде

Судьбу кандидата в президенты Виктора Януковича в ближайшие дни должен решить Верховный суд. Представители Ющенко подали в суд жалобу на бездеятельность ЦИК и оспорили ее решение о признании провластного кандидата победителем второго тура выборов. Адвокаты лидера оппозиции утверждают, что итоги выборов были сфальсифицированы в восьми регионах, где победил Янукович, — Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях, в Крыму и Севастополе. В понедельник суд приступил к рассмотрению дела и, по прогнозам, должен вынести решение до конца недели. Если суд признает выборы несостоявшимися, у Януковича, скомпрометированного попытками раскола Украины, не остается шансов победить на повторных выборах. Решение об отмене выборов Леонид Кучма не зря называет «неадекватным» — такая процедура украинским законодательством не предусмотрена. В идеальном для власти варианте выборы может отменить Верховный суд. Ющенко согласия на проведение повторных выборов не даст. Верховная рада такое решение, скорее всего, тоже не поддержит — на прошлом заседании этот вариант набрал 75 голосов при необходимых 226. Еще одна возможность — признать выборы недействительными решением президента. Последний вариант легче всего осуществить, но его легитимность наиболее сомнительна.

На Украине денег нет

В ситуации политической нестабильности на Украине население пытается обезопасить себя экономически, В отделениях банков царит ажиотаж — люди досрочно отзывают вклады. В банкоматах снять валюту нереально — денег нет. Нацбанк Украины (НБУ, аналог российского ЦБ) винит во всем политиков. Эксперты считают, что дальнейшая политическая неопределенность может привести к резкому росту рыночных ставок в стране и закрытию ряда украинских банков.

Ситуацию накалил президент Украины Леонид Кучма, который заявил, что финансовая система страны может в ближайшие дни рассыпаться как карточный домик и руководство страны не может взять на себя ответственность за происходящее, поскольку оппозиция блокирует здания правительства и администрации президента. Нацбанк Украины заявляет, что отток банковских депозитов в регионах страны спровоцирован нынешними заявлениями политиков: еще на прошлой неделе паники не было. По словам и. о. главы НБУ Арсения Яценкжа, правление банка удовлетворяет требования всех желающих снять деньги, чтобы «народ понял, что по депозитам все выплатят». «Но при этом население потеряет часть вложенных средств: из-за досрочного расторжения вклада они недополучат процентов» , — говорит Яценюк.

(30.11.2004, Боровиков Сергей, Газета)





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