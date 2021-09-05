Уровень жизни в СССР и Украине: где выше зарплаты и пенсии и больше ВВП? — новости экономики Украины, курс валют

$530 или почти 15 000 в месяц в среднем зарабатывает работающий украинец, свидетельствуют последние данные Госстата. Это по-прежнему один из самых низких показателей в Европе, но одновременно – рекорд в долларовом эквиваленте в истории независимой Украины.

Как расценивать эту цифру, с учетом того, что осенью 1990 года, когда Советский Союз уже находился на грани распада, украинская экономика была второй по объемам в СССР, а в некоторых отраслях – входила в число европейских лидеров?

В тот момент, по оценке Deutsche Bank, который на случай появления в Европе и Азии 15 новых государств, описал экономику каждой советской республики, Украина обладала наибольшим экономическим потенциалом.

«Только некоторые из них смогут достичь уровня западных стран в экономике и культуре, – говорилось в отчете Deutsche Bank 31-летней давности. – Но при условии экстремально сложного переходного периода».

В юбилейном для украинской независимости 2021 году очевидно, что Украина не справилась с задачей. Самая бедная страна Европы с экономикой, заточенной на продажу сырья и ВВП ниже, чем у Казахстана – 43% украинцев до сих пор считают, что на выходе из СССР украинская экономика была гораздо более сильной, а обычные граждане жили лучше и зарабатывали больше, чем сейчас.

Так ли это? Или постсоветская экономическая мощь Украины – это миф?

LIGA.net изучила архивные публикации времен СССР. Как изменилась экономическая жизнь страны за 30 лет? Спойлер – есть и плюсы и минусы.

30 лет борьбы

ВВП Украины в 1989 году, по данным Всемирного банка, оценивался в $81,7 млрд, России – $506,5 млрд, третьего в Союзе по объемам производства Казахстана – около $27 млрд.

В конце 1990-го Deutsche Bank присвоил Украине статус республики СССР с «высоким экономическим потенциалом» (в этой же группе – страны Балтии, Россия и Грузия, но Украина получила наивысший бал). Сильнейшие стороны: агросектор, уровень индустриализации, инфраструктура, запасы полезных ископаемых.

После кризиса 2008 года, когда украинская экономика обвалилась на четверть, по объему номинального ВВП Украину впервые в истории превзошел Казахстан. Долгое время он с запасом превосходил украинскую экономику, но в 2020 показатели стран сблизились: $169,8 млрд у Казахстана против $155,6 млрд Украины.

Если сравнивать объемы ВВП в ценах 2010 года (это нужно для того, чтобы данные учитывали инфляцию), украинская экономика, которая прошла через сокрушительные кризисы 90-х (в 1999 ВВП составлял менее 40% от уровня конца 80-х) и 2008-09 годов, войну с Россией и потерю территорий начиная с 2014, сократилась за 30 лет более чем в 1,5 раза.

Казахстан за это время удвоил ВВП, Россия – нарастила на 15%. Сопоставимый с Украиной регресс на постсоветском пространстве – только у Грузии (страна также столкнулась с интервенцией России и оккупацией части областей).

В остальном история об экономическом развитии Украинской ССР за 30 лет обросла различными мифами и стереотипами. Согласно недавнему опросу Группы Рейтинг, в возрастной категории 16-24 лет 26% украинцев считают, что уровень жизни при Союзе был выше, чем в современной Украине, среди 25-30-летних таких 32%, а всего – 43%.

Насколько они правы?

Миф №1. Украина в СССР: техногигант или сырьевой придаток?

«Очень продуктивный аграрный регион, известный как «житница СССР», с широкой индустриальной базой и запасами полезных ископаемых, – описывал в 90-м Украину Deutsche Bank. – Но такие отрасли как машиностроение и легкая промышленность неконкурентны на международных рынках, железная руда и уголь – одни из немногих товаров, которые приносят стране валютную выручку».

Чем была примечательна украинская экономика конца 80-х? Аналитики Deutsche Bank выделяли следующие отрасли.

— В 1985-м на УССР приходилось 46% агропроизводства всего Советского Союза. В частности Украина производила половину советского подсолнечника, 60% сахарной свеклы, 56% кукурузы, 25% зерна.

— В Украине добывалась четверть угля из СССР (60% – битума и антрацита), производилась треть стали и пятая часть продукции машиностроения.

— 12% холодильников и каждый пятый советский телевизор сделаны на украинских заводах.

Согласно данным Госстата УССР (отчет «Народне господарство УССР у 1990 році»), на рубеже 80-х и 90-х более 60% экономики республики покрывала промышленность (две трети – тяжелые отрасли: машиностроение, металлургия, топливо-энергетический комплекс, химпром), на сельское хозяйство приходилось около 20%.

Сейчас структура экономики выглядит по-другому: в частности, доля машиностроения в стоимости продукции промышленности снизилась примерно с 20% до 6%, роль АПК напротив возросла. Ключевая причина – по данным НАНУ, 60% машиностроительного экспорта приходилось на Россию, чей рынок был потерян после 2014 года.

Однако на международном уровне украинская технологичная продукция (турбины, ракетостроение, двигатели, локомотивы, автомобили) пользовались куда меньшим спросом, чем сырьевые товары, на которые в конце 80-х приходилось более 70% экспорта УССР.

Миф №2. УССР – в топах экономических рейтингов Европы

Какое место в мировой экономике занимала советская Украина? Данные об экспорте от Госстата УССР и описание Deutsche Bank наталкивают на вывод: мощная по меркам Союза украинская экономика не могла на должном уровне конкурировать со странами капиталистического блока.

Это подтверждают данные Всемирного банка об объемах ВВП. В 1989-м долларовый размер экономики УССР был на треть выше польского ($82 млрд против $65 млрд), но в пять раз уступал Испании. Разница с такими странами как Италия, Франция и германия уже в конце 80-х была более чем десятикратной.

Даже в производстве зерна – своей «коронной» отрасли – УССР образца 89 года уступала Франции, а по выплавке стали конкурировала с западной Германией (восточная часть страны тогда еще находилась под советским влиянием).

Украина была лидером по производству тракторов, но большая часть этой продукции поставлялась в другие республики СССР (как и более 80% всего машиностроения). В отчете Deutsche Bank упоминаются «небольшие автомобили» – вероятно, речь о Запорожском автомобильном заводе – однако, на международном уровне у этой продукции не было шансов.

Согласно отчету Госкомстата СССР «Народное хозяйство в 1988 году», все социалистические экономики вместе взятые занимали только 8% мировой автомобильной индустрии, но при этом давали больше половины мирового производства угля, х/б тканей, сахарной свеклы и картофеля.

Миф №3. Уровень жизни в Украине ниже, чем в СССР

Как жилось во времена Союза обычным украинцам?

Согласно опросу Госкомстата УССР, в 1990-м почти 70% украинских домохозяйств оценивали уровень своих доходов как «хватает на самое необходимое». Сопоставимая доля респондентов ожидали, что в течение 1-2 лет их финансовое состояние ухудшится.

Средняя зарплата по СССР в конце 1988 составляла 219,8 рублей, в Украине – 199,8 руб, однако почти 60% работающих жителей УССР получали меньше 175 рублей в месяц. Средняя пенсия в 1989-м – 80,4 рубля, минимальная – 70 рублей (в 1989-м столько платили 41% украинских пенсионеров или почти 4 млн человек).

Можно ли сравнить эти данные с нынешним уровнем средней зарплаты (по данным Госстата, 14 313 грн на июль 2021) и пенсии (3779 грн) в Украине?

Первый способ – сравнение в долларовом эквиваленте. Согласно данным из Ежегодника Большой советской энциклопедии, в 1988 один доллар США стоил около 60 советских копеек. В июле-августе 2021 курс доллара в Украине колебался в районе 27 грн/$.

Таким образом, средние зарплата и пенсия в УССР находились на уровне $365 и $134, в Украине – $530 и $139. С поправкой на долларовую инфляцию за период, современные суммы соответствуют эквивалентам в $247 и $65 образца 1989 года (расчеты – инфляционный калькулятор statbureau.org).

Но значит ли это, что на советскую зарплату обычный украинец мог позволить себе больше, чем сейчас? Отнюдь. Второй вариант сравнения – сопоставить количество некоторых продовольственных товаров, которые можно купить на среднюю зарплату и пенсию в УССР и Украине. Цены на товары времен Союза взяты из сборника «Торговля СССР» за 1988 год. Цены в Украине – данные Госстата на июль 2021.

Первый вывод – в СССР более доступными были лишь отдельные товары. Второй – покупательная способность пенсий в Украине ниже, чем в случае с зарплатами.

Но указанные данные еще не означают, что жители СССР реально могли купить эти товары.

«В ряде мест на покупку продуктов питания и непродовольственных товаров затрачивается до нескольких часов, – говорится в сборнике Госкомстата Советского Союза «СССР и союзные республики в 1988 году». – Население испытывает трудности в приобретении телерадиоаппаратуры, мебели, посуды, моющих средств, хозяйственного и недорогого туалетного мыла».

Вторая проблема – качество. Согласно сведениям из «Торговли СССР», в 1988 году по всему Союзу Госторгинспекция забраковала треть всех яиц, 10% консервов и 20% телевизоров.

Ожидаемая продолжительность жизни и детская смертность – косвенные показатели качества жизни в стране. В СССР оба показателя были одними из худших в Европе.

В 1988 году средний житель Союза доживал до 70 лет (в Украине сейчас – 72, в странах Западной Европы в 1985-1988 – не ниже 74), из 1000 родившихся в Союзе до одного года не доживали почти 25 младенцев. В современной Украине этот показатель составляет 5.

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