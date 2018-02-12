Уровень теневой экономики в Украине упал до 33%

По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 3 п.п. меньше показателя за 9 месяцев 2016 года.

Минэкономразвития/Twitter

Как отмечается в исследовании министерства, детенизация экономики стала отражением:

— продолжения процессов посткризисной стабилизации экономики, для которых характерным было удержание умеренных темпов роста производства в ответ на расширение как внутреннего, так и внешнего спроса, сохранения в целом курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции;

— улучшения ожиданий бизнеса и населения;

— ослабления инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабилизации и продолжения процессов реформирования экономики.

В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности:

— низкое доверие к институтам власти;

— сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны;

— наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.

МЭРТ оценивает уровень теневой экономики Украины четырьмя методами: по методу убыточности предприятий, по методу «расходы населения – розничный товарооборот», электрическим и монетарным методом, после чего определяется интегральный показатель.

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Как писала для ZN.UA Татьяна Тищук из Института экономики и прогнозирования НАН Украины, теневая экономика сегодня вносит существенный вклад в экономический рост, около половины ВВП в Украине создается с использованием нелегальных схем и операций. По мнению эксперта, достоверных методов, способных четко отделить теневой сектор от легального, не существует, поскольку значительная часть ресурсов все равно попадает в «официальную» экономику.





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