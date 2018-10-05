Уровень теневой экономики в Украине сокращается – Кубив

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Глава Минэкономразвития объяснил, за счет чего снижается уровень «тени» в экономике страны

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Уровень теневой экономики в Украине сократился на 11 процентных пунктов с 2014 года. Об этом во время Часа правительства в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«С 2014 года теневая экономика сократилась на 11 процентных пунктов. Это результат действия многих факторов – сокращение ЕСВ, поднятие минимальной заработной платы, реформирование отрасли государственных финансов, дерегуляция, децентрализация. Мы говорим о публичных финансах государства», – сообщил Кубив.

Напомним, уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2018 года составил 33% от валового внутреннего продукта (ВВП), что на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года – такие данные опубликовало Министерство экономического развития и торговли Украины.

Как сообщалось, в Украине за январь-июль 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели «теневую» деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально.

Несмотря на снижение уровня теневой экономики, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег. К такому выводу пришли члены комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном Украине.

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