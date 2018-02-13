Уровень теневой экономики в Украине снижается



Представители Кабинета министров заявили, что на данный момент уровень теневой экономики в Украине уменьшился до 33%. Таким образом, он стал на три процентных пункта ниже, чем в прошлом году.



Причина, как считают эксперты, в том, что экономика Украины стабилизируется после кризиса. Также к дополнительным причинам выхода украинской экономики из тени можно отнести повышение уровня ожиданий как в бизнесе, так и у населения, уменьшение инвестиционных рисков благодаря стабилизации макрофинансовой составляющей и продолжение внедрения экономических реформ.

Правда, детенизация несколько сдерживается, так как граждане все еще недостаточно доверяют институтам власти, а стабильность финансовой системы получает много вызовов. Не последнюю роль в этом играет и тот факт, что часть территорий остается неподконтрольными.

Что же касается конкретных видов экономической деятельности, то самые существенные темпы детенизации можно было наблюдать в операциях с недвижимостью (38%), торговле, как оптовой, так и розничной (22%), перерабатывающей промышленности (27%), финансах и страховании (49%), строительстве (28%).



Напомним, Всемирный банк назвал три условия роста украинской экономики.

Автор статьи: Наталья Рябчун





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