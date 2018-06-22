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Уровень теневой экономики Украины снизился до самого низкого уровня за последние годы

Экономика Украины 22 Июн 2018
Уровень теневой экономики Украины снизился до самого низкого уровня за последние годы
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Уровень теневой экономики Украины по итогам 2017 года снизился до 31% ВВП, уменьшившись на 4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с показателем за двенадцать месяцев 2016 года. Это самый низкий уровень за последние годы, согласно данным Министерства экономического развития и торговли.

Все четыре метода, с использованием которых осуществляется интегральная оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня теневой экономики в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно показал метод «расходы населения – розничный товарооборот», согласно которому теневая экономика составляет 47% ВВП. Однако этот показатель на 4 п.п. ниже аналогичных расчетов за девять месяцев 2016 года.

Электрический и монетарный методы показали сокращение на 3 п.п. до 28% и 24% соответственно, метод убыточности предприятий — на 2 п.п. до 20% ВВП.

Детенизация экономики произошла за счет сохранения относительно макрофинансовой стабильности в условиях политики расширения внутреннего спроса и диверсификации рынков сбыта продукции украинских производителей. Это, в частности, привело к снижению инвестиционных рисков. Кроме того, МЭРТ указывает на сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса в условиях улучшения ожидания и «уровня восприятия украинских реформ в мире».

При этом динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, такими как низкое доверие к институтам власти, сильные вызовы финансовой стабильности Украины, а также наличием неподконтрольных территорий.



Источник

В Украине снизилась теневая экономика - Минэкономразвития →



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