УПЦ МП признала аннексию Крыма Россией

В УПЦ Московского патриархата сравнили решение Константинопольского патриархата по Украине с аннексией Россией Крыма

Об этом глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископ Климент заявил в эфире «Настоящего времени», передает «ДС».

Климент утверждает, что причиной нынешнего конфликта между РПЦ и Вселенским патриархатом является якобы то, что «Константинополь принял определенные решения абсолютно единолично».

«И принял эти решения, весьма сомнительные по сути своей, не обращая внимания на позицию других поместных церквей», — добавил он, призвав Вселенский патриархат «созвать необходимое совещание, встречу всех поместных православных церквей для того, чтобы обсудить возникшие вопросы».

«Если сейчас Константинополь будет отменять свои документы трехсотлетней, пятисотлетней, тысячелетней давности, то у каждой поместной церкви возникнет масса конфликтов. Это чревато хаосом, безусловно, это чревато многими проблемами, которые, вместо того чтобы способствовать миссии церкви в современном мире, наоборот, будут осложнять жизнь», — заявил Климент.

«То, что сейчас происходит со стороны Константинополя, — это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма», — добавил он.

Как сообщала «ДС», 11 октября Вселенский патриархат принял решение, касающееся предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В частности, Священный Синод подтвердил «уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины».

Кроме того, синод снял анафему с глав УПЦ КП и УАЦ Филарета (Денисенко) и Макария (Малетича) соответственно.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

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