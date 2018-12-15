УПЦ МП наградил Усика орденом Ильи Муромца (ФОТО) — Деловая столица

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик был награжден орденом преподобного Ильи Муромца 1 степени

Награду ему вручил глава УПЦ МП Онуфрий, передает «ДС» со ссылкой на Telegram-канал боксера.

Отметим, церемония прошла в зале Национальной оперы Украины.

«Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть — тогда все хорошо в нашей жизни. Талант — это такое громкое слово. 1% таланта, 99% кропотливого труда. Работать, работать и молиться. И тогда все получится. Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все», — сказал на награждении Усик.

Напомним, 12 декабря абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик в очередной раз высказался в поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата. Так, во время прямого эфира на одном из телеканалов, отвечая на вопрос ведущего, что он будет делать, если радикально настроенные люди «пойдут захватывать лавру и совершать насилие в отношении монахов», Усик ответил: «Я встану на сторону монахов».

Высказывание Усика разделило пользователей соцсетей на два лагеря.

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