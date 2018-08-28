Упрощенцы: благо или вред для экономики Украины?

Упрощенцы: благо или вред для экономики Украины?

Когда говорят, какие экономические реформы нужны Украине, часто утверждают, что нужно снизить налоги, и в Украине произойдет экономическое чудо. Есть идеи сделать в Украине офшор. При этом не обращают внимания, что в Украине уже давно есть офшор, который называется «упрощенцы».

Понятно, что появление упрощенцев в Украине было вынужденной мерой. Когда Кучма в середине 90-х запускал механизм упрощенного налогообложения, это был фактически спасательный круг для многих жителей Украины. Тогда в Украине было очень много безработных, людей, которые не могли найти работу, но и сделать свой бизнес без льгот тоже не могли. Вот упрощенцы и стали той льготой, которая позволила украинцам пережить бурные 90-е, три кризиса и два Майдана, и много других приключений. Теперь же возник вопрос: что делать с этими упрощенцами? Оставлять или нет? А если нет – что взамен?

В ЕС нет таких льгот, какие имеют украинские упрощенцы. Поэтому многие бизнесмены из ЕС, когда узнают о наших льготах, просто в шоке, в хорошем понимании этого слова. Очень часто, если бизнесмены из ЕС или других стран мира запускают бизнес в Украине, то быстро обзаводятся «своими» упрощенцами, и тогда их счастью нет предела.

Новости по теме

Судите сами: в какой стране мира можно платить налоги на уровне 0,6-0,7% с оборота и не платить НДС? Даже если приходится платить НДС, то все равно налоговая нагрузка на уровне 3%. Не удивительно, что часто упрощенцы свои льготы используют для «отмывания» денег для бизнеса, который работает на общей системе налогообложения. Это уже не тайна, что большая часть оборота товаров, услуг и работ в Украине «выполняется» упрощенцами. Доля упрощенцев в общем объеме реализованной продукции в Украине за 2017 год составила почти 68%. Суперрекорд. Если учесть, что всего упрощенцы заплатили налогов около 10 млрд грн, что меньше 4% всех налоговых поступлений в госбюджет Украины. Когда говорят, что в Украине большая доля «теневой экономики», то они правы: у нас очень большая «теневая экономика», благодаря или скорее потому, что у нас есть внутренний офшор – упрощенцы.

Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС и взяла на себя обязательство привести законодательство Украины в соответствие с налоговым законодательством ЕС. Там нет упрощенцев, но там действительно есть часть бизнесменов, которые занимаются мелким бизнесом, у них есть целый ряд ограничений по видам деятельности и количеству нанятой рабочей силы, но они имеют право выбирать платить налоги как бизнес или как физлицо. Все просто и понятно. Если человек торгует на базаре сам или с помощником, если у человека свой небольшой ресторанчик, или своя парикмахерская, или хостел, в этом случае ему дается право платить налоги как физлицо, и он может не платить НДС и налог на прибыль. Хотя есть ограничение по общей сумме дохода. Это очень похоже на наших упрощенцев, которые работают по первой группе. Вот именно таких людей и можно освободить от уплаты НДС и от других налогов, которые платит бизнес. На данный момент упрощенцы первой группы платят налоги всего 0,7% с оборота и еще ЕСВ за себя. Вот это и можно оставить. Это и будет «как в Европе». Что же касается упрощенцев второй группы, как раз они у нас самые главные «мойщики», а третью группу просто перевести на общую систему налогообложения. Но для того, чтобы это не выглядело только как кнут, то можно было бы всем бизнесменам снизить НДС с 20 до 18%. Вот это действительно было бы стимулом для бизнеса.

Новости по теме

Понятно, что упрощенцы будут против любых реформ, куда проще «мыть деньги» для крупного бизнеса и ругать налоги, олигархов и всех, кто мешает им жить. Но как раз беда в том, что пока в Украине будут упрощенцы второй и третьей группы, настоящие зарубежные инвесторы в Украину никогда не придут. Поймите, многие зарубежные бизнесмены, которые пытались делать у нас бизнес, ушли не потому, что у нас налоги высокие или фискалы злые, а потому, что они хотели работать, и работали «по-белому», но разозлились, потому что не смогли выдержать конкуренции с нашими бизнесменами, которые с помощью упрощенцев очень успешно «моют деньги», и у них и цены ниже, и прибыль выше. В результате никакие призывы и рейтинги не помогают.

Понятно, что если предложить упрощенцам второй и третьей группы перейти на общую систему налогообложения, многие из них просто закроются. Потому что работать «по-белому» они не хотят и не могут, и вообще не для того они революцию делали, чтобы еще и налоги платить как в Европе. Поэтому вначале может быть проблема роста количества безработных в Украине. Но только вначале. Реформа упрощенцев – это операция для больного раком. Вначале действительно больному плохо после операции, но потом следует выздоровление. Но если не сделать операцию, то больной просто умрет. Вот так и с нашими упрощенцами. Можно их оставить, но тогда «теневая экономика» будет только процветать, и все бизнесмены в Украине будут пользоваться «услугами упрощенцев по мойке денег». Можно сделать как в ЕС, вначале будет много возмущений и шума, но пройдет немного времени и окажется, что работать «как в ЕС» лучше, чем как сейчас. Решайте сами, чего вы хотите.

Александр Охрименко

Редакция может не соглашаться с мнением автора. Если вы хотите написать в рубрику «Мнение», ознакомьтесь с правилами публикаций и пишите на blog@112.ua.





Источник