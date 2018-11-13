Упал до минимума: такого в обменниках не было уже год, опубликован актуальный курс

Курс валют на 13 ноября 2018 года: доллар немного вырос, зато евро обвалился ниже уровня 31,5 грн.

На вторник 13 ноября НБУ установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2790.3737 гривны

100 евро – 3143.3560 гривны

10 российских рублей – 4.1324 гривны.

Согласно цифрам на сайте Нацбанка, курс доллара на 13 ноября прибавил 1 копейку и составил 27,90 грн. Курс евро НБУ на 13 ноября упал на 22 копейки, до 31,43 грн. Таким образом в паре доллар-евро последний продемонстрировал наиболее слабую позицию за целый год.

Российский рубль продолжает дешеветь.

В предыдущий банковский день, понедельник 12 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2789.1641 гривны

100 евро – 3164.5856 гривны

10 российских рублей – 4.1723 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в понедельник 12 ноября доллар немного вырос, но в целом гривна была в выигрышной позиции. Американская валюта подорожала на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро вырос к концу дня на 4 копейки в покупке и продаже.

В США в понедельник был выходной день, и американские банки не работали. Так что украинский межбанк работал по доллару на условиях ТОМ. Нацбанк не выходил на торги. В 12 часов дня НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 27,8947 грн (в пятницу, предыдущий банковский день, он был зафиксирован на этом же самом уровне). К моменту окончания торгов на межбанке доллар вырос до уровня 27,90/27,92 грн. Курс евро к концу сессии в понедельник поднялся до уровня 31,43/31,45.

В обменниках 12 ноября валюты разошлись в разных направлениях. Наличный доллар подорожал на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже, до 28,02/28,06 грн. Курс евро в обменных пунктах снизился на 15 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже, до 31,70/31,80.

Согласно свежим отчетам Международного валютного фонда, Украина стала самой бедной страной в Европе по уровню ВВП на душу населения. По этому показателю Украину опережает даже Молдова.

В свежем отчете валютного фонда за октябрь не только увеличен показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других государств. В частности, были пересмотрены показатели Молдовы, благодаря чему она обогнала нашу страну в рейтинге. Теперь Молдова занимает 133 место в мировой рейтинге, имея показатели $2694,469 ВВП на душу населения. Украина же оказалась на 134 месте с 2656,01 долларов ВВП на душу населения. Реальная зарплата в соседней стране также выше, чем в Украине. Так, средняя официальная зарплата во втором квартале текущего года в Молдове составляет $375,82, а в Украине — $325.53. Помимо этого, Украина занимает последнее место в Европе и по уровню официальной средней зарплаты.

Напомним, деньги за растаможку авто будут направлены в Пенсионный фонд.

Как сообщала Politeka, 100 евро на одну посылку — нардепы приняли законопроект в первом чтении.

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