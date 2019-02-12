УП: грозит ли мировой экономике новый глобальный кризис — inoСМИ.Ru

Вместе с улучшением настроений на финансовых рынках возобновился интерес инвесторов и к рынкам развивающихся стран. Последнее особенно важно для Украины в сложный год выборов и пиковых выплат по внешнему долгу.

Тем не менее, нынешняя глобальная ситуация остается достаточно хрупкой. И именно поэтому стоит рассмотреть все ключевые факторы, влияющие на мировую экономику.

Тревожная статистика

Ключевые регионы мира показывают все больше признаков слабеющего экономического роста.

В США индикатор текущей деловой активности показал снижение роста до 1,5% в январе с 4% в сентябре, инфляция остается ниже целевого уровня 2% ФРС, а ожидания бизнеса и потребителей также далеки от оптимистичных. В Китае почти каждый значимый экономический индикатор в последние месяцы оказался ниже ожиданий, объемы торговли уменьшаются, рост реального ВВП в 4-м квартале 2018 года снизился до 6,4%, впервые ниже 6,5% с 2010 года, а индекс ожиданий менеджеров по закупкам показывает сокращение экономической активности впервые за два года.

ВВП еврозоны в 4-м квартале прошлого года вырос всего на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом — это самый низкий показатель за последние четыре года.

Растущее число негативных сигналов встревожило финансовые рынки еще в прошлом году, и с конца сентября ключевые фондовые индексы покатились вниз: к концу 2018 года: Эс энд Пи 500 упал на 14%, Эф-ти-эс-и 100 — на 9%, «Насдак» — на 17%.

Все же подавляющее большинство аналитиков считают, что еще рано говорить об экономической рецессии. По данным агентства «Блумберг», в 2019 году ожидается замедление роста мирового ВВП всего лишь до 3,5%, после 3,7% в 2018-м.

Насколько действительно ослабеет мировая экономика в следующий год-два, будет во многом определяться эффективностью макроэкономической политики в ключевых регионах — США, Китае и ЕС, а также способностью мировых лидеров справиться с растущими геополитическими вызовами.

Со времени глобального экономического кризиса 2007-2009 годов национальные регуляторы преуспели в поддержании инвестиционного спроса ведущих мировых экономик, и их роль в восстановлении стабильного роста сложно переоценить. Однако сейчас их задача усложняется из-за высокого уровня накопленных долгов.

Более того, эффективность ресурса количественного смягчения, обеспечившего выход из прошлого кризиса, может все больше снижаться по мере его дальнейшего использования.

Ситуация еще более осложняется растущими политическими вызовами.

Торговый конфликт США и Китая, выход Великобритании из ЕС без соответствующего соглашения, а также рост торгового протекционизма — все это представляет наибольшую опасность своими непредсказуемыми последствиями и может нанести серьезный урон мировой экономике.

Равнение на США

Наиболее решающее значение на глобальный экономический рост может оказать разворот в политике центрального банка США.

Начиная с 2015 года, Федеральная резервная система девять раз поднимала учетные ставки на 25 базисных пунктов до текущих 2,25%-2,5% и еще в декабре предупреждала рынки о дальнейших повышениях в 2019 году. Однако 30 января глава ФРС Джей Пауэлл заявил, что вероятность снижения ставок теперь так же высока, как и вероятность их повышения.

Такая резкая смена риторики, вместе с решением приостановить раскрытие планов по поднятию ключевых ставок, а также пересмотреть политику нормализации баланса ФРС, дала финансовым рынкам сигнал о значительном смягчении монетарной политики ФРС.

Это также предоставило возможность другим центробанкам, в первую очередь Народному банку Китая, более уверенно смягчать свою процентную политику, без боязни вызвать нежелательное ослабление национальной валюты против доллара США.

Многие наблюдатели полагают, что нынешние уровни учетных ставок достаточно сбалансированы, с возможностью снижения почти на 250 базисных пунктов в случае серьезного экономического спада. В то же время рынок труда остается недостаточно насыщенным и по-прежнему наблюдается значительный рост зарплат. Это сохраняет потенциал роста инфляции и может не позволить ФРС особо затягивать дальнейшее повышение ставок.

Снижение налогов американских корпораций администрацией Трампа также дало мощный толчок американской экономике.

Вместе с тем, это вылилось в потери для госбюджета, который вырос до 3,8% ВВП в 2018 году. Маловероятно, что в 2019-м власти США способны будут предоставить экономике дополнительные фискальные стимулы.

Китай замедляет Европу

Признаки серьезного замедления китайской экономики уже заставляют государство мобилизовывать ресурсы по ее стимулированию. В этому году китайские власти планируют задействовать разные рычаги, включая монетарное смягчение, фискальное стимулирование и точечное регулирование регионального рынка недвижимости. Экономика может ощутить положительный эффект от дополнительного притока кредитных средств уже в конце 1-го — начале 2-го квартала 2019-го.

Вместе с тем, полностью избежать замедления Китаю вряд ли удастся.

Главред06.07.2018ИноСМИ18.01.2019Корреспондент28.12.2018ИноСМИ21.12.2018Фискальное стимулирование ускорит рост дефицита госбюджета, на что не пойдет правительство. Существенному же смягчению монетарной политики препятствуют значительно выросшая долговая нагрузка экономики, необходимость дать приоритет качественной стороне экономического роста, а также нежелание государственных банков принимать на себя дополнительные риски кредитования частного сектора.

Более осторожное отношение китайского руководства к финансовому стимулированию не предполагает кредитного бума таких же масштабов, как в 2010 и 2016 годах.

Замедление роста китайской экономики с конца прошлого года начало сказываться и на Европе.

Существенным негативным фактором также становится ухудшение деловых ожиданий из-за политических проблем, главные из которых — последствия бесконтрольного Brexit, рост популизма в Италии и других странах, протесты во Франции. Однако риски рецессии в Европе остаются низкими благодаря достаточно высоким уровням занятости, росту доходов, снизившимся ценам на энергоносители и благоприятным условиям финансирования.

Тем не менее, Европейский центральный банк демонстрирует готовность действовать и при большем количестве признаков ослабления экономики.

В этой связи вполне вероятным будет решение ЕЦБ в начале марта о продлении программы по целевым операциям долгосрочного рефинансирования — нестандартному монетарному инструменту, с помощью которого ЕЦБ предоставляет долгосрочные кредиты банкам и стимулирует их расширять кредитование потребителей и бизнеса в еврозоне.

Не исключено также перенесение планов поднятия учетной ставки в более поздние сроки, чем ранее объявленный декабрь 2019-го.

Торговое перемирие

Еще один существенный риск для мировой экономики — эскалация торгового противостояния США и Китая.

Уже с 1 марта, в отсутствие существенного прогресса в переговорах, США могут увеличить импортные пошлины для товаров из Китая с 10% до 25%. И такая перспектива серьезно беспокоит финансовые рынки.

Сложность переговоров состоит в том, что США хотят добиться не только более сбалансированного торгового обмена, но и гарантий китайских властей по предотвращению утечки технологий, защиты интеллектуальной собственности, устранению нетарифных барьеров, а также началу структурных реформ, устраняющих субсидирование отраслей китайской экономики. Масштаб обсуждаемых проблем очень велик, и дискуссии по ним, скорее всего, будут продолжаться еще долго после обозначенного срока.

В последнее время стороны заявляют о значительном прогрессе в переговорах.

В достижении договоренностей заинтересованы как китайские власти, которые хотели бы избежать ощутимого удара по экспорту страны, так и администрация Трампа, которой необходимо продемонстрировать успехи по одному из ключевых направлений внешней политики накануне выборов.

В базовом сценарии можно ожидать достижения предварительного соглашения и продолжения переговоров.

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В целом, несмотря на серьезные вызовы, глобальная макроэкономическая ситуация позволяет сохранять осторожный оптимизм.

Мировые фондовые рынки приветствовали кардинальный разворот в риторике ФРС, и за январь ключевые фондовые индексы Эс энд Пи 500 и Эф-ти-эс-и 100 выросли на 8% и 3% соответственно. Продолжающие поступать сигналы от китайских властей о планах поддержать китайскую экономику и наметившийся прогресс в торговых переговорах США и Китая также оказывают поддержку фондовым и сырьевым рынкам.

В результате также возобновился интерес инвесторов к ценным бумагам развивающихся рынков. Последнее — критически важно для украинского правительства, которому предстоит выплатить в этом году рекордную сумму в 4,7 миллиарда долларов по обслуживанию внешнего долга.

Несмотря на хрупкость мировой экономики, угроза нового кризиса пока не выглядит актуальной. Более того, нынешняя ситуация скорее благоприяна для Украины.

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