Уолл-стрит в плюсе благодаря хорошим результатам Target и Lowe’s От Reuters

(Рейтер) — Американские фондовые рынки растут в среду на фоне хороших квартальных отчетов ритейлеров Lowe’s и Target , в то время как инвесторы ждут выхода протокола июльского заседания ФРС.

Акции Target Corp (NYSE:) выросли на 18,9%, подталкивая индекс S&P 500 вверх, после того, как ритейлер отчитался о превысившей ожидания прибыли и повысил ее годовой прогноз.

Бумаги Lowe’s Cos Inc подскочили на 10,7%, после того как квартальные результаты компании превысили прогнозы.

Внимание инвесторов на этой неделе приковано к ФРС США, которая в среду опубликует протокол последнего заседания. В пятницу глава регулятора Джером Пауэлл выступит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Федрезерв должен использовать прогноз о ставках сейчас, так как мировая экономика замедляется, кривая доходности стала инвертированной, а инвестиции в американские компании застопорились, написал глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в колонке для газеты Financial Times.

Американский президент Дональд Трамп в среду продолжил оказывать давление на Федрезерв и главу центробанка, призвав к снижению процентных ставок. Трамп сказал, что политика регулятора мешает росту экономики США и снижает конкурентоспособность страны.

К 17.34 индекс вырос на 0,86% до 26.186,10 пункта, S&P 500 — на 0,79% до 2.923,41 пункта, — на 0,95% до 8.024,13 пункта.

Доходность гособлигаций США выросла в среду. Стоимость индикативных 10-летних госбондов снизилась на 9/32, доходность составила 1,589% по сравнению с 1,559% во вторник.

(Медха Сингх и Аканша Рана в Бангалоре. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Мария Грабарь)

