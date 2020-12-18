Уника Украина переезжает в новый офис — Минфин

С 21 декабря 2020 года небанковская финансовая группа «Уника Украина», включающая страховые компании «Уника» и «Уника Жизнь», переезжает в новый офис по адресу: ул. Елены Телиги, 6, корпус 4, г. Киев, 04112.

Новый центральный офис Уника Украина соответствует всем необходимым условиям современного делового пространства: с комфортными рабочими местами, полностью оснащёнными переговорными комнатами для сотрудников, клиентов и партнёров, лаунж-зонами для отдыха, общения и встреч. На охраняемой и обустроенной территории с продуманными общественными зонами сотрудники и гости Уника могут воспользоваться сервисами комплекса, а также удобной и вместительной парковкой.

Бизнес-центр West Side

ул. Елены Телиги, 6, корпус 4 — Уника Украина

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