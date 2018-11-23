Уничтожение мобсистемы ВСУ было подготовкой к военной агрессии РФ – военные эксперты

При подготовке военной агрессии против Украины Российская Федерация проводила системную работу по развалу мобилизационной системы ВСУ и подрыву боеспособности украинской армии

такое заявление сделал руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», волонтер Мирослав Гай (на фото) в комментарии Guildhall, передают «Факты».

По его словам, у чекистов есть инструкции — разваливать изнутри армии стран при подготовке к агрессии. Мобилизационная система ВСУ является ключевым элементом системы национальной безопасности и именно она стала объектом российских специальных операций с начала 90-х годов.

«Велась системная пропагандистская работа по дискредитации самой идеи военной службы и подрыву доверия к военно-политическому руководству, создавались условия для массового уклонения граждан от военной повинности. Параллельно был запущен процесс подрыва потенциала и развала инфраструктуры военкоматов по всей территории страны. В 2014 году, на момент начала вторжения, военкоматы не были способны принять даже часть желающих, личные дела были просто утеряны, а помещения сданы под офисы или, как бывало, под кружки детской хореографии. Все эти годы российская агентура внедрялась на ключевые должности в системе национальной безопасности. Ставилась цель «обезглавить» руководство ВСУ: создавались невыносимые условия работы, урезались выплаты, сокращались пенсии. Только при Януковиче один указ, изданный гражданином РФ Саламатиным, о запрете полетов руководству военной авиации обеспечил отток множества высококлассных специалистов», — рассказал волонтер.

По словам Мирослава Гая, сегодня ситуация изменилась к лучшему, но все же стоит обратить особое внимание на заявления некоторых политиков.

«В то время как противник наращивает силы, ужесточает мобилизационное законодательство и разрешает своим наемникам воевать за границей, а у нас нехватка кадров и недобор на контракт, Анатолий Гриценко открыто призывает отказаться от срочной службы в армии. Возникают вопросы: как минимум — это не профессионально, как максимум — сознательное подыгрывание врагу», — считает волонтер.

В свою очередь экс-сотрудник Главного управления разведки Украины полковник Юрий Смищук в комментарии Guildhall отметил, что именно в период с 2005 года руководство страны начало активно спекулировать вопросом отказа от призыва на срочную службу в армию, а процесс мобилизации был серьезно упрощен.

«С 2005 года мобилизация в ВСУ свелась к набору личного состава. Все проводилось только «на бумаге» — военные не перевооружались, никто не получал необходимую технику и обеспечение, всё было просто угроблено. Руководство готовило фиктивные отчеты о мобилизации, и, как результат, в 2014 году, мы были ослеплены, никто не располагал реальной информацией об имеющихся силах и ресурсах. Те, кто занимал руководящие должности, отлично знали о возможных последствиях своей работы», — заявил полковник Смищук.

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