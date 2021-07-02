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Уничтожение экосистем оценили в $2,7 трлн ежегодно

Мировая экономика 02 Июл 2021
Уничтожение экосистем оценили в $2,7 трлн ежегодно
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Фото: pixabay.com

Мир потеряет около 46 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель

Наиболее пострадает экономика развивающихся стран, которые больше всех зависят от сырья экосистемам. В странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии реальный ВВП будет сокращаться на 9,7% ежегодно.


Из-за уничтожения биоразнообразия мировая экономика может терять около 2,7 триллиона долларов. Причем, каждый год продолжительностью до 2030 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчеты Всемирного банка.


Главный фактор такой тенденции — влияние на рыбное продовольствие и лесную древесину.


При этом, в ВБ говорят, что это довольно оптимистичные прогнозы, которые не учитывают нынешние потери экологии.


Мир, как минимум, потеряет около 46 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Стремительно будут сокращаться запасы рыбы. Даже если законсервируют 30% земель планеты, сокращение мировой экономики постигнет 0,1%.


В худшем случае, когда страны не смогут подстроиться к шокирующему состоянию экосистем, глобальная экономика ежегодно будет сокращаться на 2,3%.


Исследователи говорят, что в прошлом году за период пандемии коронавируса мировая экономика сократилась на 3,3%, что превысило порог времен Великой депрессии.


Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций назвали главные сокрушительные последствия, которые постигнут человечество из-за изменения климата и глобального потепления, в частности.


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