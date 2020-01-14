Уничтожение «Боинга» МАУ: Рада приняла заявление. Новости политики

Нардепы утвердили заявление в связи с крушением «Боинга» МАУ в Иране 8 января

Заявление приняли 368 голосами, передает «ДС» .

Так, фракция «Слуга народа» дала за законопроект 232 голоса, ОПЗЖ — 27, «Евросолидарность», — также 27, «Батькивщина» — 20, «За майбутне» — 15, «Голос» — 17, «Довира» — 14, внефракционные — 16.

Сначала народные депутаты включили его в повестку дня — за проголосовали 366 парламентариев.

Докладывал относительно принятия соответствующего постановления глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко. Его выступление сопровождалось недовольными возгласами парламентариев

«Комитет на своем заседании рассмотрел проект заявления и одобрил его после внесения поправок от всех фракций. Это заявление не только выражает сожаление, оно ни в коем случае не является ритуально-поминальным, оно выполняет нравственную миссию Верховной Рады быть на стороне своих граждан и быть на их стороне и помнить о них в сложных моментах. Там есть обращениях к властям Ирана о полном признании своей вины, что должно включать не только извинения, но и компенсации — перед семьями, государства, которое по и авиакомпанией», — указал он.

Так, Рада приняла соответствующее постановление №2726.

«Верховная Рада ожидает официальные извинения исламской республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность. Верховная Рада обращается в органы государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы», — указано в документе.

В заявлении парламент призывает мировое сообщество и международные организации «поддержать Украину в ее настаивании о проведении расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат».

Указано, что сбитие самолета над Тегераном свидетельствует о проблеме в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Ирана, потому Международная организация гражданской авиации должна оценить риски полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий.

В постановлении Верховной Рады также говорится о необходимости «проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии» и призывает руководство Ирана к сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями.

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Напомним, самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) разбился в Иране утром 8 января.

В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Спустя три дня Иран официально признал, что сбил украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ.

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