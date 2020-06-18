улучшение в последние и последующие годы – Красное Знамя

В этом исследовании рассказывается о новых разработках и возможностях на рынке Bot Услуги, улучшение Bot Услуги в последние годы привело к значительному прогрессу в снижении качества всей стоимости и привело к серьезным инвестициям со стороны частных фирм во всем мире. Цель отчета о рынке Bot Услуги – узнать тенденции развития, будущие возможности, определить новые области применения в разных отраслях.

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Рынок ключевых слов на ведущих производителей:

Microsoft

IBM

facebook

Google

Amazon Web Services

Nuance Communications

аспект Программное обеспечение

Inbenta технологии

Творческое Virtual

24/7 клиентов

Cognicor технологии

Внимательные Solutions



По службе

Фреймворк

Платформа



По каналу развертывания

Веб-сайты

Контакт-центр и обслуживание клиентов

Социальные сети

Мобильные приложения



По режиме

Текстовые и Rich Media

аудио

видео



По конечному пользователю: – Вертикаль

Банковское дело

финансовые услуги

и страхование (BFSI)

Розничные и электронная коммерция

Здравоохранение

Средства массовой информации и развлечения

Телеком

Правительство

образование

Путешествия и гостиничный бизнес

Другие (утилиты

порталы найма

и автомобилестроение)

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Ведущие географические зоны: – Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Ближний Восток и Африка.

Что включает в себя отчет: –

– Краткий обзор рынка Bot Услуги.

– Тенденции развития и ключевые инноваторы.

– Рынок драйверов и ограничений.

– Партнерство и пилотные программы.

– Региональный анализ

– Анализ ключевых игроков

– Факторы, влияющие на рынок Bot Услуги.

– Тип и сегментация приложения

– Хорошо известные инвесторы Bot Услуги.

– Новые области применения в разных отраслях.

– Оценка рынка и будущие возможности.

– Основные тенденции в области патентов и финансирования в Bot Услуги.

– Прогноз рынка Bot Услуги к 2024 году

Отчет о рынке Bot Услуги является ценным источником информации для руководителей, имеющих интересы в отрасли. Он был явно изменен для промышленности и лиц, принимающих решения, чтобы они могли находить возможности для бизнеса, разрабатывать технологии, рыночные тенденции и риски, а также ориентироваться на бизнес-стратегии.

Цена отчета: $ 3500 (лицензия на одного пользователя)

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