Укрзалізниця сократила количество рейсов экспресса в Борисполь. Транспорт, Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

Компания отменила ряд рейсов поезда из Киева в аэропорт Борисполь

Укрзалізниця начала отменять поезда из Киева в аэропорт Борисполь на пятый день после начала регулярного сообщения, сообщает avianews.com.

Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены ряд рейсов, как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее.

В результате, интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, в межпиковое – более часа.

В первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут, утверждает издание.

Напомним, 30 ноября Укрзалізниця запустила Kyiv Boryspil Express, который курсирует между киевским железнодорожным вокзалом и аэропортом Борисполь. На следующий день, скоростной экспресс сломался — якобы произошли проблемы с двигателем.

При этом УЗ заверяет, что экспресс Kyiv Boryspil Express в снежную погоду — «едва ли не единственный надежный транспорт, благодаря которому вы точно не опоздаете на свой самолет».

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