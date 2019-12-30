Укрзалізниця и компания Wabtec договорились о поставке 40 локомотивов. , Экономика

Сегодня, 30 декабря, Министерство инфраструктуры Украины, Укрзалізниця и компания Wabtec (GE Transportation) подписали меморандум о поставке в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Меморандум о взаимопонимании, предусматривает совместную работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC корпорации General Electric и предоставление услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, 40 локомотивов General Electric планируется приобрести в 2020 году. «У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав Укрзализныци и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях», — сказал Криклий.

Он отметил, что согласование этих условий финализируется, затем начнется подготовка проектной документации. «Также важным моментом является расширение локализации производства в Украине. Об этом мы также ведем переговоры», — добавил Криклий

По словам главы УЗ Евгения Кравцова, полученные ранее 30 локомотивов, уже успешно работают и демонстрируют свою эффективность. «Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн», — уточнил Кравцов.

Он также добавил, что локализации производства «уже на первых локомотивах она должна составлять 15%».





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