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Укртранснафта построит нефтепровод до Шебелинского ГПЗ

Экономика Украины 05 Ноя 2018
Укртранснафта построит нефтепровод до Шебелинского ГПЗ
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Компания думает над несколькими вариантами подключения Шебелинского ГПЗ к системе нефтепроводов

АО Укртранснафта подписало договор на разработку технико-экономического обоснования и проектной документации строительства нефтепровода до Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская область). Копия договора с проектной организацией обнародована в системе ProZorro, пишет enkorr.

Расчетный объем перекачки нефти по будущему нефтепроводу составляет 1 млн т/год, что равно проектной мощности Шебелинского ГПЗ.

Укртранснафта рассматривает четыре варианта подключения Шебелинского ГПЗ к системе нефтепроводов. Первый предусматривает строительство нового прямого трубопровода от Кременчуга до Шебелинского ГПЗ.

Остальные три варианта предполагают частичное использование существующих трубопроводов.

Договор с проектным подрядчиком — Институтом транспортировки нефти — рассчитан до конца 2019 года.

В Укртранснафте сообщили, что планы строительства нефтепровода разрабатывались в рамках объединения нефтяных активов группы Нафтогаз в единый дивизион.

Напомним, стоимость транспортировки нефти по трубопроводу примерно в 2,5 раза дешевле, чем по железной дороге.

Шебелинский ГПЗ расположен в Харьковской области и является одним из двух работающих в Украине НПЗ.

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