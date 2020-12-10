UKRSIBBANK — пандемия, цифровая трансформация, поддержка женщин и планы на 2021 год / НВ

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Лоран Дюпуш, председатель правления банка UKRSIBBANK (Фото: UKRSIBBANK)

Возглавить банк в период пандемии коронавируса, когда мировая экономика замедляется, а страны то и дело усиливают карантинные меры — это вызов.

7 июля Лоран Дюпуш возглавил команду UKRSIBBANK BNP Paribas Group в должности председателя правления. Свою карьеру в группе BNP Paribas Лоран Дюпуш начал в 1993 году, у него за плечами богатый опыт работы в различных странах и различных сферах банковской деятельности. До назначения на пост предправления UKRSIBBANK Лоран Дюпуш был руководителем региона Марокко Группы BNP Paribas и возглавлял банк BMCI.

Не в новинку для него и работа на украинском рынке. В 2006—2007 годах Лоран входил в наблюдательный совет UKRSIBBANK и работал над интеграцией банка в международную группу. Возглавить банк в период пандемии коронавируса, когда мировая экономика замедляется, а страны то и дело усиливают карантинные меры — это вызов. Тем не менее банкир ставит перед собой и своей командой амбициозные задачи, о которых рассказывает в интервью НВ.

О переменах

— Вы присоединились к UKRSIBBANK в феврале 2020 года. До этого в 2006—2007 году вы входили в наблюдательный совет банка и работали над его интеграцией в группу BNP Paribas. С вашей точки зрения, какие основные изменения претерпел банк за эти годы? Каковы три основных отличия банка образца 2006−2007 года в сравнении с 2020-м?

— Прежде всего хочу сказать, UKRSIBBANK присоединился к группе BNP Paribas 15 лет назад. А в этом году отмечает свое 30-летие. После своего второго приезда в Украину в этом году я тоже задумался над вопросом, а что же изменилось за прошедшие годы? Полагаю, что основное достижение — интеграция банка в группу BNP Paribas, наращивание клиентской базы. Наш банк — один из лидеров на рынке, клиенты и партнеры ценят нас за экспертизу, опыт, клиентоориентированный и одновременно корпоративно-социальный подход.

Когда 15 лет назад я впервые приехал в Украину, меня очень впечатлила та энергия, с которой работала команда банка. И сейчас, когда я вернулся спустя столько лет, я снова впечатлен все той же невероятной энергией и динамикой, с которой работает и развивается банк. Отмечу, что в этом году UKRSIBBANK был признан лучшим работодателем в Украине и Европе — Top Employer. Это единственный банк в Украине, который прошел международную сертификацию как работодатель, и одна из шести международных компаний в стране, имеющая статус Top Employer.

Еще, я помню, что, впервые приехав в Украину, я попал в очень холодную и снежную зиму. Теперь же я вижу, что изменился и климат. Возможно, это как раз и есть проявление глобального изменения климата не только в Украине, но и по всему миру. И это сильно меня беспокоит.

О принципах и прагматизме

— UKRSIBBANK внедряет принципы политики устойчивого развития. Каковы ее основные цели? Как этот подход влияет на клиентов, сотрудников, общество в целом и окружающую среду?

— Банк является важным игроком в экономике, а банковская система стоит в центре экономики любой страны. Мы должны быть уверенны в том, что делаем свой вклад в развитие этой страны, и что наша деятельность приводит к позитивным изменениям. Для нас очень важно помогать нашим клиентам и партнерам разрабатывать проекты, которые будут устойчивы, и оказывать позитивное влияние на общество и окружающую среду. Это очень важный вопрос для обеспечения будущего нашего мира. Поэтому нашим приоритетом остается повышение информированности людей и организаций — клиентов, партнеров и поставщиков, — о проблематике устойчивого развития. Мы пытаемся донести до всех основную мысль — мы прозрачный и ответственный банк, который делает свой позитивный вклад в будущее нашего мира. В достижении долгосрочных целей невозможно достичь успеха в одиночку. Поэтому мы задействуем всех игроков в этом процессе: а это наши сотрудники, клиенты, партнеры, поставщики и т. д.

— Известно, что UKRSIBBANK также, как и группа в целом, принципиально не работает с табачными компаниями, производителями вредных химических удобрений, ископаемого топлива и т. д. Будет ли этот список расширяться? Возможно, определены новые направления, с которыми банк не намерен себя ассоциировать?

— Тут дело не в том, хотим мы работать с той или иной компанией или нет. Это касается нашего секторального подхода. Мы всегда пытаемся изучить определенный сектор, взвесить все за и против и понять, стоит ли нам работать с компаниями того или иного профиля. Сейчас нашим приоритетом является работа с принятыми в группе директивами, и мы считаем, что тем самым делаем наш вклад в улучшение и развитие мира.

Это при том, что мы являемся довольно прагматичными, ведь речь идет о банке и предоставлении финансовых услуг. И тем не менее, нашим приоритетом остается применение политик. Мы пытаемся найти драйверы, которые будут воздействовать на потенциал положительных изменений. И мы смотрим, каким образом мы влияем на компанию или отрасль в целом и то, как это воздействие обеспечивает устойчивое развитие.

О приоритетных отраслях

— Какие отрасли являются для банка приоритетными на данный момент? Есть ли у UKRSIBBANK планы по развитию «зеленого» банкинга?

— Отмечу, что мы прагматично подходим к этому вопросу. У нас нет приоритета в конкретной отрасли. Что касается «зеленого» банкинга, то мы планируем развитие этого направления. У нас есть такие амбиции. Мы хотим развиваться в трех направлениях.

Первое — ограничение влияния на окружающую среду, в частности, по выбросам СО2.

Второе — разработка проектов, связанных непосредственно с «зеленым» банкингом — это специальные бизнес-решения для клиентов и т. д.

Третье направление — финансирование операций, связанных с зеленой энергетикой и энергосбережением.

Подытожив, можно выделить три направления: «зеленый» банкинг на локальном уровне для снижения непосредственного воздействия банка на окружающую среду, разработка бизнес-решений по обслуживанию клиентов и дополнительных услуг, а также помощь нашим клиентам в повышении их энергоэфективности.

— Собирается ли UKRSIBBANK в ближайшем будущем пересматривать стратегию? Сейчас банк делает акцент на обслуживании международного бизнеса в Украине, IT-секторе и агробизнесе. Возможно ли, что к этому списку добавится что-то еще?

— UKRSIBBANK — универсальный банк, готовый предложить продукты и сервисы для индивидуальных клиентов, физических лиц, для малого и среднего бизнеса, а также для корпоративных клиентов. Именно поэтому мы обслуживаем 2 млн клиентов.

О поддержке женщин и равных возможностях

— ООН реализует программу 17 целей устойчивого развития. Компании могут выбирать одну или же несколько из этих целей и помогать в их реализации. Какие цели из 17 выбрал для себя UKRSIBBANK?

— Да, для нас очень важно делать свой вклад в развитие указанной программы ООН. Если говорить непосредственно об UKRSIBBANK, то это 5-я и 8-я цели — «Гендерное равенство» и «Достойная работа и экономический рост». Стоит отметить такие наши инициативы, как «Женщины в бизнесе», участие в программе «He for She», а также награду Top Employer 2020.

— Вы упомянули о поддержке женщин-предпринимателей. Это действительно важная программа. Что банк готов предложить женщинам в бизнесе в этом и следующем году? Это будут программы обучения, гранты, специальные кредиты? Возможно, специальные пакетные предложения?

— В ноябре этого мы запустили онлайн-семинары для женщин предпринимателей. На этих онлайн семинарах мы предложили им получить советы экспертов о развитии бизнеса. И мы будем продолжать помогать женщинам, будь то собственницы бизнеса или руководители, или менеджеры. Я думаю, что все в мире, включая Украину, прекрасно понимают важность усиления роли женщин в экономике. Это то, что мы называем устойчивым развитием.

Более 75% сотрудников банка, а также более 60% нашего менеджмента — женщины.

И UKRSIBBANK делает свой вклад в усиление роли женщин. Должен отметить, что более 75% сотрудников банка, а также более 60% нашего менеджмента — женщины. Мы показываем позитивный пример другим банкам и компаниям. Различные исследования доказывают, что рост числа женщин в бизнесе неизменно улучшает экономическую ситуацию.

— Каков, по вашему мнению, уровень вовлеченности женщин в бизнесе в Украине? Насколько острой является проблема гендерного равенства в бизнесе и карьере? В чем сейчас нуждаются женщины-предприниматели — финансировании, информационной поддержке, чем-то еще?

— Я думаю, что показатели Украины совпадают с общемировыми и составляют 25−26%. Я должен отметить, что женщинам необходима любая поддержка и доверие и, конечно же, финансирование. Мы должны показать, что помимо разработки для них программ менторинга, мы также готовы дать им финансирование в случае необходимости. Подытоживая, я бы сказал, что украинским женщинам требуются знания, доверие, уверенность и поддержка.

О пандемии и цифровой трансформации

— Пандемия вынуждает бизнес пересматривать свои подходы, это же касается и банков. Каким образом происходит цифровая трансформация в UKRSIBBANK? Какие цели вы ставите в этом процессе и насколько быстро вы выводите продукты в онлайн?

— Мир меняется и кризис Covid-19 заставляет нас меняться быстрее. С точки зрения диджитализации мы работали по двум направлениям — цифровой банкинг и удаленная работа. Эти направления не являются новыми, но кризис ускорил трансформацию. Во время локдауна я посещал наши отделения. Как вы знаете, они продолжали работать. Я обсуждал этот вопрос с нашей командой и получил очень важную обратную связь. Прежде всего — наши сотрудники готовы к диджитализации. Они готовы работать с цифровыми инструментами и взаимодействовать таким образом с клиентами. Второй важный момент — клиенты также готовы к цифровым решениям. Они прекрасно воспринимают цифровой банкинг и удаленную работу сотрудников.

Значительно увеличилась активность наших онлайн-интернет-платформ, таких как UKRSIB online для физических лиц UKRSIB business — для корпоративных клиентов. Также значительно выросли наши цифровые продажи, онлайн-транзакции и коммуникации с клиентами. И этот процесс будет продолжатся. Мы должны оставаться близкими к клиенту и разработали то, что мы называем диджитал-подход — с одной стороны выгодный финансово, а с другой — удобный цифровой сервис. Естественно, для клиента это должно означать прозрачность и понятность.

О планах на 2021 год

— 2020 год был непростым, но давайте заглянем в следующий год. Какие основные конкурентные преимущества у UKRSIBBANK будут в 2021 году?

— UKRSIBBANK продолжает свой рост. Мы имеем хороший опыт и являемся лидером на рынке и главное — частью большой международной группы, продолжаем оставаться долгосрочным партнером, делающим свой позитивный вклад в экономику и лучшее будущее страны в целом. Также мы показали способность к быстрой цифровой трансформации, и будем продолжать работать в этом направлении.

— Какую динамику по итогам года покажет UKRSIBBANK в сфере кредитования бизнеса и физических лиц? Какие планы ставите на 2021 год?

— 2020 год стал особым из-за кризиса пандемии. В конце марта и апреле произошло падение деловой активности, но уже летом мы увидели восстановление экономики. Учетная ставка снижалась в Украине — с 18% до 6%. Благодаря этому у наших клиентов появилась возможность развивать финансирование. В наши амбиции входит увеличение портфеля кредитов как для корпоративных клиентов, так и для физлиц. Естественно, у нас есть для этого все возможности и необходимый опыт.

Учетные ставки снижались в Украине — с 18% до 6%. Благодаря этому у наших клиентов появилась возможность развивать финансирование.

Приоритетом для банка, как и для всего мира, является победа в борьбе с COVID-19. Несмотря на активное распространение вируса по всему миру, мы уже слышим хорошие новости о появлении различных вакцин, и я думаю мы однозначно победим в этой борьбе. Вы можете быть уверенны в том, что UKRSIBBANK будет продолжать обслуживать своих клиентов. Меня очень вдохновила воодушевленность нашей команды. Однако необходимо помнить о всех санитарных нормах и правилах.

— Вы упомянули о 2 млн клиентов. Какую цифру вы бы хотели увидеть по итогам следующего года?

— Мы хотим увеличить эту цифру и продолжать наращивать нашу клиентскую базу. Но не менее важно продолжать эффективную работу с нашими существующими клиентами. Наращивать те услуги и возможности, которые мы им уже предоставляем. Мы очень чувствительны к такому показателю как удовлетворенность клиентов.

— Каков уровень этого показателя сейчас?

— По нему банк входит в первую тройку на рынке. И наш показатель лояльности клиентов продолжает расти.

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