«Укрнафта» отсудила у России компенсацию за Крым :: Экономика

Имущество украинской компании на полуострове признали инвестициями

Международный арбитраж в Гааге встал на сторону «Укрнафты» и принял решение удовлетворить ее иск к России по поводу утраты имущества в Крыму в 2014 году. Об этом сообщается на сайте украинском компании.

Суд постановил взыскать с РФ $44,4 млн компенсации плюс проценты в размере $5,5 млн, пеню и арбитражные расходы, которые составили более $3,5 миллионов.

«Укрнафта» подала иск против РФ в 2015 году. В компании заявили, что потеряли вложения в 16 АЗС на Крымском полуострове и несколько административных помещений из-за воссоединения его с Россией.

Москва, со своей стороны, заявляла, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража для рассмотрения данного вопроса.

«Укрнафта» принадлежит на 50%+1 акция «Нафтогазу Украины». Ранее Гаагский арбитраж присудил выплатить компенсацию «Нафтогазу» за утрату активов в Крыму.

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