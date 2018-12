Укринформ — Укринформ. Новости Украины и мира

Если ведущие экономики мира не озабочены экологией, то проблемы будут. Но ответственные люди руки не опускают

В эти выходные произошло неординарное событие для будущего человечества – Парижское климатическое соглашение, которое придет на смену Киотскому протоколу в 2020 году, было дополнено “книгой правил”, которые приняли почти 200 стран. Это произошло в рамках международных климатических переговоров под эгидой ООН, которые продолжались с 1 по 14 декабря в польском городе Катовице. Но ведь США – страна с крупнейшей экономикой мира – подтвердили свое нежелание присоединяться к Парижскому климатическому соглашению, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Так остается ли в этом соглашении смысл?

О том, что означает принятие “книги правил” и какие последствия повлечет отказ США соблюдать Парижской климатической соглашения и узнавал подробнее Укринформ.

Что важного в «книге правил» Парижского соглашения?

Напомним. Парижское соглашение направлено на борьбу с глобальным потеплением путем снижения выбросов углекислого газа. В отличие от Киотского протокола, в Парижском соглашении не прописаны обязательства сторон, а речь идет о национально-определенном вкладе (НОВ), который устанавливают самостоятельно и отчитываются о его выполнении. Каждые 5 лет НОВ пересматривается на более амбициозный. Страны, подписавшие соглашение, обязуются направлять свои усилия на то, чтобы к 2050 году не допустить роста среднегодовой температуры в мире более, чем на два градуса Цельсия. Поскольку глобальное потепление влечет засухи, таяние ледников, затопление прибрежных территорий, исчезновение отдельных видов животных и растений.

С момента принятия в 2015-м Парижское соглашение оставалось документом в какой-то мере «размытым». Она не содержала четких указаний даже о том, как отчитываться странам о выбросах и о проделанной работе по их уменьшению так, чтобы данные были однотипными и позволяли анализировать прогресс в этом вопросе. И вот эту проблему решило принятие “книги правил” климатического соглашения. Правда, в наиболее спорном вопросе – методике расчетов при торговле квотами на вредные выбросы – страны так и не пришли к согласию, оставив его на следующее заседание, которое пройдет через год в Чили.

В целом нынешние климатические переговоры надежд не оправдали. Об этом заявляют международные и украинские экологические организации, ведь научные подсчеты прогнозируют мировое потепление на 3,3° при внедрении текущих планов стран-участниц соглашения. А значит, надо уже говорить о максимально допустимом пределе потепления к 2050 году в полтора градуса, а не два, предусмотренных соглашением. Экологи подчеркивают: чтобы реально противостоять изменениям климата, страны должны усилить свои национальные вклады в международные климатические договоренности и постепенно переходить на 100% возобновляемой энергии в общем потреблении.

Почему США против и чем это грозит?

Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании заявлял, что считает изменения климата надуманной проблемой, и обещал, что США выйдут из Парижского соглашения, объясняя это невыгодными условиями. Мол, соглашение ограничивает промышленный рост США, требуя “драконовских” финансовых обязательств.

Станет ли заявление президента Трампа реальностью – покажет время. Впрочем уже недолгое. Ведь согласно Парижскому соглашению, страна сможет выйти из него через три года после вступления в силу (а это произошло в 2016-м), и еще год понадобится для завершения процедуры выхода: в ноябре 2020 года, то есть. А это уже время президентских выборов в США. А значит, очень важна в этом вопросе будет позиция и потенциальных преемников Трампа, если он не сможет выиграть выборы. Впрочем, о том, какими могут быть последствия, если США все же выйдут из Парижского соглашения, Укринформ спросил у экспертов.

Илья Еременко, председатель Украинской климатической сети говорит, что радикального влияния на действие соглашения это не будет иметь.

Илья Еременко

“Можно говорить о политическом влиянии. США входят в первую пятерку стран по количеству выбросов парниковых газов в мире. И вместо того, чтобы способствовать реализации Парижского соглашения, там пытаются тормозить этот процесс. Например, их представители правительственной делегации долгое время «не замечали» отчет о предельно допустимых 1,5 градусах. А США, между прочим, на втором месте после Китая по совокупными выбросами СО2”, – отмечает Илья Еременко. Но в то же время он добавляет, что США как нация в целом поддерживают Парижский договор. Более того – немало представителей страны, отдельно от правительственной делегации, участвуют в конференциях, представляя свои города, предприятия, которые идут путем снижения выбросов, вдохновляют приобщаться к спасению планеты и других.

“Вообще же в США действует отдельная инициатива We are still in (“Мы все еще остаемся”), авторы которой представляют больше половины! экономики США. И они самостоятельно прилагают усилия, чтобы регулировать выбросы парниковых газов в атмосферу”, – добавляет эколог.

Михаил Чиженко, начальник отдела климатической политики и отчетности Департамента по вопросам изменения климата и сохранения озонового слоя Минприроды, который возглавлял украинскую делегацию на климатических переговорах, сказал о тревожном звонке для соглашения:

“Если США начнут процедуру выхода из климатического соглашения, а к ним присоединится Бразилия, которая тоже заявляет о подобных намерениях, то включительно с Россией и Турцией, которые не ратифицировали соглашение с самого начала, речь пойдет о 30% мировых выбросов СО2, которые «обеспечивают» эти страны. Конечно, это ставит под угрозу будущее Парижского соглашения, которое планировалось как глобальное и должно было привлечь все страны. С другой стороны, делегация США сейчас очень активно участвует в переговорах, для них важно, чтобы те правила, которые сейчас принимаются, устраивали их, когда они полноценно заработают с 2020 года”.

А что было с Киотским протоколом без США?

Стоит напомнить, что США отказались от ратификации пока действующего Киотского протокола. Еще в 2003 году Анна Герольд, одна из ведущих членов немецкой делегации на международных климатических переговорах отмечала , что после выхода США стало очень трудно вести переговоры с другими участниками протокола, особенно с развивающимися странами. Мол, почему они должны прилагать серьезные усилия, когда самый большой отравитель атмосферы – Соединенные Штаты Америки – игнорируют международные обязательства? Она также рассказывала, что летом того же года без взносов США 34 страны-участницы не смогли приехать в Бонн на очередную рабочую конференцию ООН.

Но, по словам Михаила Чиженко, при всех препятствиях, странам наконец удалось достичь поставленных протоколом целей. “Цель первого периода Киотского протокола, который закончился в 2011-м, была достигнута. Даже без участия США и Канады страны смогли достичь показателя -5% выбросов по сравнению с 1990-м годом. Это произошло главным образом благодаря странам с переходной экономикой, в том числе и Украине”, – сказал он и добавил, что за период с 2008-го по 2017 год экономика Украины не выбросила в атмосферу 4,4 миллиарда тонн СО2, что равноценно годовому выбросу всех стран Евросоюза.

Михаил Чиженко

Господин Чиженко добавляет, что Украина имеет потенциал в зеленой политике и в энергоэффективности. «Пока доля возобновляемой энергетики у нас всего около 1% из общего энергобаланса. Согласно зеленой стратегии, этот процент к 2035 году должен вырасти до 25%. Это реально, но есть финансовые и технические проблемы на пути к этому.

Во-первых, возобновляемая энергия сейчас дороже, и чем больше ее будет, тем больше она потребует средств с энергорынка, чтобы платить ее производителям.

Во-вторых, наша сеть неподготовлена. Надо перестраивать нашу систему энергоснабжения, энергораспределения и т.п. Очень трудно контролировать производство солнечной и ветровой энергии. Есть ветер или солнце – есть энергия. А кто гарантирует, что именно во времена пиковой нагрузки, вы получите с таких электростанций электроэнергию? Поэтому надо развивать мощности для аккумулирования электроэнергии. При нынешних технических возможностях – это лишь вопрос времени. Но есть еще один нюанс. У нас объединенная электросеть, которая досталась нам со времен СССР, а в Европе, которая активно пользуется возобновляемой энергией, сетей много. И если вдруг что-то где-то не срабатывает, всегда существует резервный вариант. А нам чтобы решить эти технические моменты, нужны огромные средства», – подытоживает Михаил Чиженко.

Но похоже, трудности не пугают четыре украинских города: Львов, Житомир, Каменец-Подольский и Чортков (Тернопольская обл.), – которые уже задекларировали переход на 100% ВИЭ к 2050 году. А разработчики украинского мобильного приложения «Климатические Капли» хотят приучить школьников к ответственности перед природой. Приложение отслеживает «климатически-дружеские» поступки пользователей, конвертирует их в электронные баллы, которые можно обменять на скидки от экологически-ответственного бизнеса – ресторанов, магазинов. А сделать маленький вклад в улучшение состояния атмосферы можно очень просто – посадить дерево, научиться разделять отходы и делать дома энергоэффективными.

Юлия Горбань, Киев

