Укргидроэнерго и Руслана Лыжичко подписали Меморандум о сотрудничестве. Новости политики — Деловая столица

28 февраля в аппарате управления Укргидроэнерго состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере популяризации развития возобновляемой энергии между ГО «Офис посла возобновляемой энергии» и ЗАО «Укргидроэнерго»

Целью подписания меморандума является развитие эффективного сотрудничества в сфере перехода Украины и всего человечества на производство и потребление энергии из возобновляемых источников, поддержка реализации стратегии развития возобновляемой энергетики в Украине, интеграция Украины в мировой тренд переориентации на использование возобновляемых источников энергии, развитие возобновляемой энергетики как инновационной составляющей национальной экономики, что будет способствовать кардинальному улучшению социально-экономических показателей развития Украины и ее энергетической независимости.

«Мы являемся компанией, которая имеет генерацию наиболее приближенную к экологически чистой. — отметил в начале встречи генеральный директор ЗАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. — Альтернативная энергетика в нашей стране стремительно развивается. Этот сегмент надо развивать, но для него нужен быстрый маневрирующий резерв. На 1000 МВт альтернативных источников энергетики нужно примерно 700 МВт регулирующих мощностей. Если мы будем развивать альтернативные источники энергии и не будем развивать балансирующий рынок, его будет замещать тепловая генерация. Тепловая генерация должна быть в базовом режиме. Как регулятор она неэффективна. На сегодня у нас дефицит регулирующих мощностей до 2 тысяч МВт. Поэтому развитие гидроэнергетики, несомненно, должно стать приоритетом «.

Во время встречи Руслана Лыжичко отметила, что как посол возобновляемой энергии в мире, она имеет программу и четкий план действий в сфере популяризации развития возобновляемой энергии.

В частности общественный деятель очертила свои идеи по сотрудничеству с Укргидроэнерго. Так, Руслана предложила совместно создать центр развития экологической энергии в Украине, который будет выполнять социальную миссию донесения до населения основного месседжа о необходимости использования «чистой энергии». Также посол выразила свою инициативу о необходимости создания документа, который бы регулировал развитие возобновляемой энергии, а именно «Стратегию развития чистой энергии в Украине как екомодели в целом».

«Гидроэнергетика — сейчас основное решение для стратегии развития возобновляемой энергетики. Если мы говорим об энергетической независимости Украины, для этого нам нужны очень мощные решения. Мощности гидроэнергетики в Украине огромные. Если мы захотим выводить атом, угля и нефти, то заменить их сможет только гидроэнергетика. Наша кооперация с Укргидроэнерго, этот Меморандум, который мы подписали, дадут первый серьезный толчок для стратегии украинской энергетической независимости «, — отметила Руслана.

Помимо прочего Руслана предложила инициировать проведение мини-тура реками Украины с основным месседжем относительно восстановления экосистемы рек, а также выразила желание совместно с Укргидроэнерго проводить мероприятия по информированию общественности о важности гидроэнергетики, как генерации, которая была и остается самой развитой отраслью энергетики на возобновляемых ресурсах.

«Гидроэнергетика — это энергия рек и она на 100% чистая», — подчеркнула в конце посол.

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