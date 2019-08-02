Укрепление гривны — валюта заняла первое место среди валют мира

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Второе место в рейтинге занял российский рубль

Украинская гривня заняла первое место среди мировых валют за ростом относительно доллара США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом, с начала текущего года украинская валюта укрепилась к доллару на 9,1%. Второе место в рейтинге занял российский рубль, который вырос к доллару на 8,3%. Третье место — у египетского фунта, который смог укрепиться против доллара на 8%.

Наиболее девальвировавшей валютой стало аргентинское пессо, стоимость которого упала на 15% по отношению к доллару. Также «просели» и шведская крона относительно доллара на 8,3% и южнокорейский вон на 6,9%.

Среди мировых валют, которые наиболее возросли относительно доллара, преобладают валюты развивающихся стран, в то время как валюты развитых стран преимущественно девальвировали.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже 2 августа 2019 года вырос на 16 копеек — до 25,56 гривен за доллар, курс в покупке — до 25,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 33 копейки — до 28,37 гривен за евро.

Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк за укрепление гривны. По ее словам, укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в частности учетной) и отменить все ограничения на движение капитала в стране.

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