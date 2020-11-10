Укрепление гривны и падение золота — что прогнозируют

Мировые рынки уже стали перестраиваться под ожидание будущих действий Администрации Джо Байдена. Украина готовится к карантину «выходного дня».

Мировые рынки уже стали перестраиваться под ожидание будущих действий Администрации Джо Байдена. Украина готовится к карантину «выходного дня». Как это повлияло на курс доллара, ставки по ОВГЗ и стоимость золота, рассказал на своей странице в фейсбуке главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Итоги недели 2-9 ноября

Гривна резко укрепилась с 28,58 до 28,11 грн/долл.

Курс «развернули» сразу два внешних фактора:

снижение паники вокруг Конституционного суда;

спад Индекса доллара США после выборов на -2,2%.

На краткосрочность такого укрепления гривны (до 20 дней) указывают сразу несколько индикаторов. Наличный рынок на укрепление межбанка отреагировал слабо, де-факто самое дешевое предложение валюты по 28,25-28,3 грн/долл. Возникший спред между наличным курсом и межбанком указывает на то, что предложение валюты по текущему курсу НБУ крайне ограничено.

Источник: Ukraine Economic Outlook

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Немного о ставках

Денежная база (коррсчета банков и наличная гривна в обращении) в октябре оставалась на уровне 572,5 млрд грн — почти без изменений уже третий месяц (но +95 млрд грн/+20% c начала года).

Остаток на ЕКР (едином казначейском счете), который изымает с оборота часть гривны, снизился до 10,1 млрд грн. Это критически низкий уровень, означающий также отсутствие «навеса» отложенной гривны.

В долларе остаток на ЕКР снизился до $480 млн. Это операционный остаток, позволяющий без внешних привлечений обслуживать внешний долг до конца года, но не достаточный для конвертации в гривну под финансирование расходов.

Подавленный внутренний спрос (для базовой потребительской корзины населения с доходом ниже 12 тыс. грн на семью) и низкая инфляция позволяют Министерству финансов сдерживать ставки размещений ОВГЗ ниже вторичного рынка.

Наблюдаемый разрыв, скорее всего, будет сохраняться вплоть до первого квартала 2021 года. В данном периоде ожидается повышение учетной ставки НБУ до 7%+ и переход к более жесткой монетарной политике для сдерживания инфляции. Согласно оценке самого НБУ, инфляция в первой половине 2021 года выйдет за таргет в 5% и составит минимум 6-7%.

Как результат, ставки по гривневым ОВГЗ, корпоративным кредитам и депозитам начнут синхронный рост. Повышение стоимости кредитования, а с ним и конкуренция за депозиты населения, будет поддерживаться и скачком спроса на кредиты со стороны бизнеса. В сентябре общий кредитный портфель предприятий снизился до 24,8% ВВП. Хотя еще в 2018 году он составлял 30,6% от ВВП.

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Немного о товарах

Главный тренд, о котором пишут все аналитики ведущих американских агентств – мировые рынки уже стали перестраиваться под ожидание будущих действий Администрации Джо Байдена.

Нефть

Байден жестко против сланцевых. В долгосрочной перспективе это означает снижение добычи нефти и газа в США и снижение поставок сжиженного природного газа в Европу. К тому же уже заявлено о намерении снять санкции с Ирана. Поэтому аналитики прогнозируют увеличение поставок минимум на миллион баррелей в день.

Но пока что баррель беспрецедентно вырос на 12,9% до 42,3 долл./бар. за неделю, газ в Европе — на 1,7% до 177 долл. за тыс. куб. м. Видно рынок еще не до конца поверил в будущее увеличение поставок и сезонный фактор приближения зимы влияет на котировки больше.

Сталь

Байден, скорее всего, сохранит тарифы и будет работать с ключевыми союзниками, включая Европейский союз, Японию и Канаду. Это поможет сформировать блок, противодействующий субсидиям, которые Китай предоставляет своим отраслям, производящим более половины мировой стали и алюминия.

При Байдене в ближайшее время не ожидается отмены тарифов. Участники рынка скорректировали 25% пошлину на импорт стали и 10% пошлину на алюминий.

Золото

Золото начало падение в понедельник. Аналитики ожидают, что это продлится всю неделю. Причина — оглашение первых успешных испытаний Pfizer vaccine, что дает 90% эффективности против Covid. Рынки восприняли это как явный сигнал более раннего выхода из кризиса. И поэтому капиталы, «запарковавшиеся» в золоте на неопределенное время, начали досрочный выход на фондовый рынок.

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Украина и новые карантинные меры

Планы правительства по новой волне ограничений не должны привести к резкому спаду внутреннего спроса в четвертом квартале 2020 года. Напомним, на текущий момент предлагается ввести карантин «выходного дня» с ограничением работы ТРЦ, HoReCa (сферы услуг и товаров), а также других подотраслей, специализированных на досуге. Но среди общих 70% услуг в ВВП отели/рестораны и другие виды услуг составляют в пределе 8-10% (в том числе из-за высокой тенизации).

А спад в ритейле будет сдерживаться более высокой адаптацией к онлайн-торговле. Уже сейчас наблюдается падение офлайн-траффика населения, что сдерживается ростом среднего чека. Отрасль развлечений/досуга пока единственная, которую затронут будущие ужесточения. Поэтому максимальный вероятный урон для экономики от этих мер находится в диапазоне 1,5-2% ВВП.

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