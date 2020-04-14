Украину ждет падение ВВП на 7,7%. Каждый десятый станет безработным — отчет МВФ

Международный валютный фонд ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и рост в 2021 году на 3,6%. Об этом говорится во Всемирном экономическом отчете МВФ.

Что говорят в МВФ

Рост потребительских цен по итогам этого года составит 4,5%, а в следующем — 7,2%.

Дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021-м.

Безработица в 2020 году составит 10,1%, в 2021 — снизится до 9,3%.

«По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году — это больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009-годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка», — указывает МВФ.

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ВВП Европы

Сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019-м.

Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики Фонда.

Прогнозы и ожидания

Ранее, при министре Милованове и до объявления пандемии коронавируса в мире, в Минэкономики прогнозировали, что в 2020 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 3,7%.

В Нацбанке ожидали, что экономический рост будет постепенно ускоряться — до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

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В Международном валютном фонде описали три сценария возможного развития Украины: от самого успешного — с полным реформированием, до среднего — с частичными реформами, и до самого пессимистичного — с откатом реформ. Украина находится между вторым и третьим сценарием.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году и худших экономических последствий со времен Великой депрессии.

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