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Украину внесли в список стран, гражданам которых могут разрешить въезд в ЕС (карта)

Курс валют 26 Июн 2020
Украину внесли в список стран, гражданам которых могут разрешить въезд в ЕС (карта)
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Украина вошла в список государств, гражданам которых могут разрешить въезд в Европейский Союз. Об этом говорится в одном из проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза, сообщает Euronews.

Речь идет о странах, которые предлагают включить в «белый список» с начала июля. Среди 54 стран есть и Украина.

Из других европейских стран вне ЕС, границы могут открыть жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.

ЕС еще не принял окончательного решения относительно открытия границ, поэтому список стран еще может измениться.

Напомним

Ранее МИД презентовало интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии COVID-19.

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Источник

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