Украину в 2019 году спасет только дефолт

Александр Гончаров, «Facebook»

14.06.2018 12:17

Судите сами.

Итак, нам до конца 2018г. надо выплатить кредиторам $12,5 млрд., в 2019г. платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят $12,1 млрд., а в 2020г. — $10,2 млрд.. Итого с 2018 по 2045 годы Киеву предстоит выплатить $117,4 млрд.! Уверен, в МВФ понимают, что эти кредиты не будут возвращены, т.к. экономика Украины растет всего на 1-2% в год, а соотношение всего долга и ВВП уже превысило 100%.

Вот и вчера 13 июня Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд., однако, теперь нам необходимо будет выполнить ряд требований для получения транша от Брюсселя, в т.ч. и снять мораторий на экспорт леса-кругляка. И лишь в случае выполнения требований финпомощь Украине от ЕС поступит двумя частями по €500 млн. в течение следующих 30 месяцев. ЗДОБУЛИ!





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