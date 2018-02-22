Украину пугают дефолтом: чем грозит кредитный крючок

Внешний долг Украины на начало 2018 года уже превысил тревожную отметку – 2,14 трлн гривен. 2019 год – пик выплат международным кредиторам. А с Международным валютным фондом Киев договорился еще далеко не по всем пунктам. Потому некоторые политики и экономисты осторожно (и не очень) снова заговорили о риске дефолта.

Чем грозит эта долговая яма простым украинцам – разбирался «Обозреватель».

С каждого украинца – по $2 тысячи

Внешний долг Украины из года в год продолжает расти. За последние десять лет в долларовом эквиваленте он увеличился практически в четыре раза.

Еще в конце 2017 года украинский долг составлял 80% от ВВП. При этом, оптимальный показатель по общеевропейским нормам – не выше 60%. В противном случае госдолг представляет прямую угрозу дефолта государства. Правда, стоит признать, что из европейских стран только Германия не превышает этот критический показатель.

По прогнозам Международного рейтингового агентства Moody’s, общий внешний долг Украины на конец этого года составит уже 104,6% ВВП. Аналитики полагают, что инвестиций в Украину, которые могли бы исправить ситуацию, тоже ожидать не стоит.

Естественно, такая негативная ситуация имеет определенное влияние не только на экономическую составляющую в целом, но и на каждого отдельно взятого украинца. Так, по состоянию на сентябрь 2017-го, чтобы Украина погасила государственный долг, каждый ее житель должен был заплатить более $1,8 тысячи. И эта сумма с каждым днем уверенно приближается к отметке $2 тысячи.

Дефолта не будет

Но в провластном лагере успокаивают – никакого дефолта не будет.

Заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат от Блока Петра Порошенко Руслан Демчак в комментарии «Обозревателю» напомнил, что украинский госдолг – далеко не самый большой в мире.

Развитые страны тоже живут взаймы. В США госдолг превышает $20 трлн, но это почему-то не кажется катастрофой. Чтобы оценить полную картину, нужно распределить национальную долговую нагрузку на душу населения. И здесь «лидирует» Япония: ее уровень долга на душу населения составляет более $90 тысяч. А ведь нет ни одной страны в мире, где среднегодовая заработная плата достигала бы такой суммы. Второе место занимает Ирландия с показателем $62 тысячи, а за ней следуют США – $61,5 тысяч.

Украина с ее $2 тысячами на человека действительно «меркнет» в этом кругу. Хотя, естественно, и уровень нашего ВВП несоизмерим с американским и японским.

«Да, сумма государственного и гарантированного долга Украины по состоянию на 1 января 2018 года – критическая, но она абсолютно не говорит о том, что нам грозит дефолт. Тут проблема не в размере долга. Основная проблема украинского долга в том, что он очень дорогой», – пояснил Демчак.

Поэтому, по мнению нардепа, украинская власть должна вести переговоры с кредиторами, чтобы «поменять дорогие деньги на более дешевые».

В частности, в прошлом году государство разместило еврооблигации на сумму $3 млрд под 7,375% годовых, сроком погашения на 15 лет. При этом $1,5 млрд Украина выкупила досрочно.

«Думаю, что такую политику необходимо продолжать. Но сумма госдолга на данный момент точно не грозит дефолтом или какими-то серьезными потрясениями для экономики», – уверен нардеп.

Списание как выход

В оппозиционном лагере ожидаемо витают иные настроения. Так, экс-глава комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, нардеп от Радикальной партии Сергей Рыбалка не сомневается, что Украина со скоростью поезда движется в бетонную стену дефолта.

«Уровень госдолга – самый большой за историю независимости. Он катастрофический, и что бы нам не рассказывали в Минфине или правительстве, он совокупно превышает уровень ВВП. Мы уже отдаем более 4% ВВП только на обслуживание долга. Это почти как на оборону! А еще надо отдавать сам долг! » – сетует в беседе с нами Рыбалка.

По его оценкам, когда экономика растет на 2%, а отдавать приходится 4% – это путь в никуда.

«Какой выход? Это частичное списание долга и повторная реструктуризация суверенных долгов Украины в 2019 году. Как видно из последних заявлений представителей нынешней власти относительно МВФ, о списании уже заговорили. Однако все это лишь отсрочка. Угроза дефолта никуда не исчезнет», – предупредил нардеп.

А чтобы избавиться от риска дефолта нужны системные реформы, привлечение долгосрочных инвестиций и создание новых рабочих мест, считают в Радикальной партии.

«Но для всего этого нужны решительные, даже радикальные шаги. Без этого, чтобы вам не рассказывали политики, никакого роста и улучшения жизни людей не будет», – подытожил нардеп.

Придется договариваться с МВФ

У экономистов свой взгляд на происходящее. Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что не стоит сгущать краски. Он напомнил, что для погашения долга в этом году необходимо всего $1,5 миллиарда. И это некритично.

«Но в следующем году нам необходимо будет вернуть $3,8 млрд, а еще через год уже $8 миллиардов. То есть, через год существенно возрастет нагрузка на курс. Поэтому от текущего момента в течение четырех лет мы должны будем вернуть в целом уже $20 миллиардов. А учитывая нынешние резервы, это невозможно. Поэтому возникает необходимость продления сотрудничества с МВФ», – объяснил «Обозревателю» Устенко.

По прогнозам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, рост ВВП в этом году не превысит 2% (в Госбюджете заложено 3,5% – Ред.), инфляция будет с двузначным числом (а не 8%). Он уверен, что без траншей МВФ в таких условиях уже ближе к 2020 году Украина будет вынуждена объявить дефолт. Потому сотрудничество с фондом стране необходимо.

До выборов кардинальные потрясения маловероятны – власти скорее пойдут на компромисс для получения финансовой поддержки. Что же будет после президентских и парламентских выборов в экономике? Здесь многое будет определять как раз большая политика. Одно ясно: Западу крах Украины, которая сдерживает российского агрессора на подступах к Европе, точно не нужен. Экономического и финансового коллапса не допустят и Штаты. Каким-то образом нас все-таки будут держать на плаву, а точнее – на кредитном крючке.





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