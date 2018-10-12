Украину признали самой бедной страной Европы: данные МВФ

Согласно данным нового отчета МВФ, Украина является самой бедной страной Европы, занимая 134 место.

Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook. Отмечается, что по показателю ВВП на душу населения Украину обошла Молдова.

«В новом отчете МВФ не только увеличено показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других стран», — отмечает Компаниец.

Экономист пояснил, что кардинально изменили показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов. «Это привело и к существенному улучшению показателя ВВП на душу населения Молдовы. Теперь она занимает 133 место в мире с 2,6 тыс. долларов ВВП на душу населения, а Украина — 134 место в мире по 2,65 тыс. долларов ВВП на душу населения», — добавил Компаниец.

По словам экономиста, официальная зарплата в Молдове также существенно больше, чем в Украине.

Средняя официальная зарплата во втором квартале 2018:

— Молдова — $375,82 (6369,8 леев);

— Украина — $325,53 (8529 грн).

По данным экономиста, по размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) снизил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле 2018 года.





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