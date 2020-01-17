Украину посетит глава ОБСЕ: МИД уточнил дату визита — Новости политики

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Визит начнется 19 января.
В МИД приедет глава ОБСЕ / фото УНИАН
Украину в ближайшие дни посетит действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама.
Как сообщает пресс-служба МИД, визит запланирован на конец текущей — начало следующей недели.
«19-21 января т.г. в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албании Эдди Рама», — говорится в сообщении.
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20 января он встретится с руководителем МИД Вадимом Пристайко, по итогам встречи они проведут совместную пресс-конференцию.
Как сообщал УНИАН, вчера Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау призвала все стороны усилить противоминную деятельность на Донбассе.
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