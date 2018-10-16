Украину назвали самой бедной страной Европы — как нам разбогатеть

Украину назвали самой бедной страной Европы — как нам разбогатеть. Фото: Оскар ЯНСОНС

Эксперты говорят о том, что спасти ситуацию может только изменение модели экономики.

Неутешительная статистика

Согласно обновленным данным Международного валютного фонда, Украина оказалась самой бедной страной Европы по итогам 2017 года. Нас обошла уже и Молдова, у которой зафиксирован значительный экономический рост. Но все же есть страны, которые позади нас! Правда, они не в Европе.

— В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения Молдова нас обошла, а мы обошли Папуа Новую Гвинею, — заявил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина — 134 место в мире с 2656,01 долларов ВВП на душу населения.

Официальная зарплата в Молдове также оказалась выше, чем в Украине. Так, средняя официалка во втором квартале 2018 года в Молдове составила 375,82 долларов (6369,8 леев), в Украине – 325,53 долларов (8529 гривен).

— По размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе, — добавил Компаниец.

Сложности подсчетов

Правда, не все эксперты согласны с такими оценками МВФ. Ведь при расчете ВВП на душу населения учтены многие украинцы, которые на самом деле в Украине не живут, а уехали на заработки в другие страны. При этом при расчетах совершенно не учитываются те деньги, которые они присылают в Украину. А эти суммы, по оценкам экспертов, превышают 10 млрд долларов в год. Например, Европейский банк реконструкции и развития посчитал, что украинские заробитчане перевели на родину в течение 2017 года суммы равные 8,5% от ВВП Украины.

Кроме того, в подсчётах МВФ не учтён так называемый паритет покупательной способности, который учитывает уровень цен. У нас цены ниже, чем у соседей и среднестатистический украинец может купить на среднюю зарплату больше, чем житель той же Молдовы.

Рецепт выхода из кризиса

Но даже если подсчёты МВФ и некорректны, то все равно гордиться нам пока нечем. Эксперты говорят, что в Молдове ситуация похожа на украинскую.

— Украина действительно самая бедная страна в Европе, ведь в Молдавии также есть фактор теневой экономики, трудовая миграция, а влияние денег заробитчан на ВВП еще выше, так что сравнения вполне корректное, — пояснил КП в Украине экономист Алексей Кущ. — Причем даже с учетом теневого сектора мы будет беднее, чем «официальная Беларусь». И этому факту есть очень простое объяснение. И речь даже не о пресловутой коррупции и извечном «воруют».

Украина — единственная европейская страна, застрявшая в индустриальной парадигме экономического развития, в то время как вся Европа перешла уже в постиндустриальное состояние. Но мы не только не хотим исправить эту ошибочную модель, но еще и скатываемся в доиндустриальную фазу, усиливая удельный вес сельского хозяйства и других сырьевых отраслей. Это как, если бы кусок Азии или Африки в качестве метеорита приземлился на европейский континент. Я имею в виду, азиатскую, в худших ее проявлениях, модель экономики, которой соответствует и уровень сознания «элит», погрязших в клерикальном мракобесии средних веков

Эксперт уверен, что преодолеть извечные кризисы, которым подвергнута наша экономика, нужно менять ее структуры. И вместо тяжелой промышленности и сельского хозяйства развивать сектор услуг. Если Украине удастся построить, так называемую, эндогенную модель роста, то наша экономика будет слабее коррелировать с кризисами на внешних рынках.





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