Украинцы тратят половину доходов на продукты: названа причина — Обозреватель

Украинцы тратят на продукты 45% своих доходов из-за отсутствия в стране рынка земли. Мораторий на продажу земель наносит огромный урон обществу и экономике.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экономист Евгений Невмержицкий. По его словам, Украина является одной из трех стран мира, где нет открытого рынка земли сельскохозяйственного назначения.

«Это говорит о том, что мы на грани нищеты, что подтверждают и международные рейтинги Украины. Находясь на лучших в мире землях мы имеем такие результаты нашей деятельности. И главная причина, почему это происходит, это та политика, которую сейчас проводит Украина», – считает Невмержицкий.

Он уверен, что в результате таких действий государства, агрохолдинги пользуются землей почти бесплатно. Это дает им возможность монополизировать производство пищевых продуктов и безнаказанно повышать цены.

«Все эти вещи касательно управленческих решений на государственном уровне в сельскохозяйственном секторе, они азбучные. Но никто этого не делает, потому что такое положение дел выгодно агрохолдингам, которые за бесценок пользуются землей», – подвел итог экономист.

Тема рынка земли уже неоднократно поднималась в эфире ObozTV:

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