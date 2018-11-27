Украинцы смогут сохранить номер при смене мобильного оператора: что известно — Обозреватель

В Украине уже с 1 мая 2019 года можно будет поменять мобильного оператора, сохранив при этом старый номер. Для этого абонентам придется пройти регистрацию – предоставить паспортные данные оператору.

Как сказано в материале NewsOne, услуга по сохранению телефонных номеров известна еще как MNP (Mobile Number Portabilitу). Предполагается, что такой шаг поможет увеличить уровень конкуренции среди мобильных операторов, то есть улучшить качество их услуг.

Услуга позволяет сменить оператора на более подходящего и при этом полностью сохранить свой текущий номер телефона, включая первоначальный код.

Процедура будет платной и предполагает следующие шаги:

Отсчет дней для переноса будет начинаться с момента регистрации заявления. При этом время, в течение которого абонент не сможет обслуживаться по соответствующему номеру, не должен превышать трех часов.

Как только процедура переноса начнется, пользователю сообщат об этом. Забрать новую сим-карту можно будет в офисе нового оператора на протяжении 30 календарных дней, иначе – MNP отменится.

Все шесть украинских операторов планируют внедрить такую услугу. Это Киевстар, МТС Украина (Vodafone), lifecell, Интертелеком, ТриМоб (Укртелеком) и PEOPLEnet (Телесистемы Украины).

Уточняется, что услуга будет доступна только идентифицированным абонентам. То есть нужно пройти регистрацию и предоставить свои паспортные данные. Если же они окажутся недостоверными или неполными, оператор имеет право отказать в переносе номера.

Отказ также получит тот абонент, который во время переноса номера подал повторное заявление о переносе того же абонентского номера другому оператору-получателю. Как поясняется в материале, ставить операторов в положение “предложите мне лучшие условия” – запрещено.

В свою очередь, сменить оператора можно будет только один раз в 30 дней. Соответственно воспользоваться MNP позволяется не чаще 12 раз в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские мобильные операторы перешли на 28-дневный учет тарифов. Таким образом их доходы рекордно выросли. После введения новой схемы тарификации люди начали платить намного больше — на 4-5 грн.





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