Украинцы получили право участвовать в силах быстрого реагирования НАТО. Новости политики

Кроме того: саперы ВСУ прошли пилотный курс по стандартам Альянса, США выделят Украине $4 млн на безопасность военных складов, а ЕС продлил санкции против РФ

140-й центр ССО ВСУ сертифицирован как подразделение сил быстрого реагирования НАТО

Впервые в истории часть не из стран НАТО прошла сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, сокращенно — NRF). Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Этой частью стал 140-й центр Сил специальных операций ВС Украины, который проходил соответствующие экзамены в Литве от западных коллег.

Издание напоминает, что NRF состоят из сухопутных войск, сил специального назначения, воздушных, морских сил, готовых в течение 5 дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. При значительном военном конфликте они должны сдерживать врага к подходу основных сил до 30 дней. Решение о применении SOF принимает Североатлантический совет. Сухопутные силы SOF НАТО силой бригады способны осуществлять операции вынужденного силового входа. Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем, сухопутной и амфибийной групп. Воздушные силы способны производить до 200 ежедневных вылетов. В операциях могут использовать специальные подразделения.

Также отметим, что украинские военные могут присоединиться к операциям НАТО в Ираке и на море. Об этом в Брюсселе заявил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке — это будут наши специалисты с реальным боевым опытом. Также мы планируем присоединиться к операции НАТО на море «Морской охранник» (Sea Guardian)», — заявил он.

ЕС продлил антироссийские санкции

Совет ЕС объявил о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против России. Как сообщает «Интерфакс-Украина», данное решение принято на основе информации, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представили Европейскому совету 20-21 июня 2019 г. о состоянии реализации Минских соглашений, с которыми ЕС связывает сохранение санкций.

Ограничительные меры в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний. Кроме того включают экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.

Также санкции предусматривают ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Штаты выделят Украине $4 млн на усиление безопасности военных складов

Соединенные Штаты намерены помочь нашей стране в сфере хранения боеприпасов и с этой целью готовы выделить по меньшей мере $4 млн на улучшение защищенности украинских военных складов. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

Соответствующий меморандум был подписан по итогам заседания Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля временным исполняющим обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины Русланом Нимчинским и помощником Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Купером Кларком.

Украинско-американская рабочая группа встречается дважды в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.

Напомним, Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. из которых $100 млн доступно только для летального вооружения. Проект направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

Ранее, что Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины.

Гражданство Украины получили 14 иностранцев, защищавших нашу страну

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Соответствующий указ №466/2019 размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, гражданство Украины получат «лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины», а именно Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов и Леван Хуцишвили. Кроме того Арсланбек Каримов и Юлия Толопа будут приняты в гражданство Украины «как лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной».

Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность страны. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Украинские военные саперы прошли пилотный курс по стандартам НАТО

В Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВСУ состоялись торжественные мероприятия по случаю завершения шестинедельного пилотного курса подготовки сапера (разминирование) первого уровня.

Как сообщают в Министерстве обороны, подобный курс впервые проводится в Украине, а его программу, которая совместима со стандартами Североатлантического альянса, разработали совместно канадские и украинские саперы-инструкторы с учетом опыта участия военнослужащих ВСУ в войне на востоке Украины.

Целью введения курса является коренное изменение системы подготовки украинских саперов: в ближайшей перспективе она будет включать пять уровней подготовки. В общем, подготовку на специализированном курсе прошли 18 военнослужащих ВСУ. Инструкторами выступили военнослужащие Канады, Польши и Украины.





Источник