Украинцы обвалили курс гривны скупкой доллара, — Нацбанк | Экономика | Деньги

Киев, 19 марта — АиФ-Украина.

Ослабление курса гривны по отношению к доллару было спровоцировано тем, что в Украине резко начал расти спрос на валюту, и уже за несколько дней – с 11 до 15 марта, он превысил предложение.

Об этом уведомили в пресс-службе Национального банка Украины, передает РБК-Украина.

Аналитики НБУ подчеркнули, что скачок доллара стал следствием воздействия целого ряда внешнеполитических факторов. Для того, чтобы стабилизировать «валютные качели», Нацбанк выходил на межбанковский валютный рынок, укрепив гривну за счет продажи 100 млн долларов.

Отмечается, что рост спроса на валюту – стандартная для Украины ситуация в марте, ведь люди начинают откладывать деньги на отпуска.

В НБУ заверяют, что ситуацию находится под контролем и в случае критического падения гривны, курс будет подправлен с помощью валютного аукциона. В то же время на безналичном рынке ситуация противоположная – чистая покупка валюты достигла 600 млн долларов.

«Несмотря на определенное увеличение спроса населения на валюту в марте, в целом чистая продажа валюты населением с начала года составляет более 170 млн долларов», – сказано в сообщении.

Национальный банк также предупреждает, что планирует выходить на межбанковский валютный рынок с целью пополнения золотовалютных резервов, что также повлияет на курс гривны.

Первые тенденции к падению гривны по отношению к доллару были замечены 14 марта, когда на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 26,68/26,70, к закрытию котировки составили 26,87/26,92. На отчетное время минимальные котировки покупки доллара составили 26,58, максимальные – 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,61, максимальные – 26,92.

15 марта экономисты заявили, что курс доллара в Украине движется к критически низким показателям – «психологической отметке» в 26-26,2 гривен за доллар. Относительно укрепления гривны экономисты отмечают, что курс валют изменился в тот момент, когда физические лица начали тратить сбережения в долларах, чтоб купить подарки к 8 марта. В результате этого доллар был обвален, а гривна ощутимо укрепилась.

В то же время предприниматели вложились в гривневые облигации внутреннего займа, гарантированного государством. Это также повлияло на курс. Для его стабилизации Министерство финансов продало ценных бумаг на 5,7 млрд гривен, однако это не повлияло на ситуацию.

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