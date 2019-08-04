Украинцы не получат вторую пенсию, новости экономика, Обозреватель

В Украине не завершили пенсионную реформу, согласно которой население могло бы получать кроме базовой пенсии еще и вторую — накопительную.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. При этом в правительстве не решились запустить второй этап реформы, но в документах прописали обязательства разработать соответствующие изменения.

Кроме того, по информации OBOZREVATEL, спешить с запуском второго уровня не рекомендовали и в МВФ. В результате до сих пор в стране работает только первый уровень пенсионной системы – солидарный.

Отметим, что накопительный (второй) уровень пенсионной системы – обязательные платежи с зарплат на свой личный счет, с которого средства можно будет получить при достижении определенного возраста или при определенных обстоятельствах.

При этом, солидарный (первый) уровень пенсионной системы – это базовая пенсия.

По старой модели дополнительный налог и право на вторую пенсию получат украинцы не старше 35 лет, поясняет ученая Лидия Ткаченко. При этом взнос должен составлять около 7%.

Для примера, OBOZREVATEL подсчитал, каким бы был размер второй пенсии крановщика со стажем 35 лет, который зарабатывал 15 тыс. грн. Согласно расчетам Нацкомиссии по ценным бумагам, при дополнительном взносе в 7% (крановщик относится ко второму списку профессий), размер второй пенсии должен составить 10,2%.

Таким образом, основная пенсия (если выходить в этом году) была бы на уровне 3,7 тыс. грн, а «вторая» – 1,5 тыс. грн. То есть в сумме крановщик на пенсии, если бы предложенные правила полноценно действовали, получал бы 5,2 тыс. грн.

Пенсии в Украине

Стоит также учитывать, что если экономика Украины будет активно развиваться, то частные пенсионные фонды смогут приумножить сбережения более значительно. Тогда вместо 1,5 тыс. можно будет получать, например, 2 тыс. грн. Кроме того, согласно законопроекту, при выходе на заслуженный отдых можно будет получать разовую выплату.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.

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