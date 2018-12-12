Украинцы назвали главных коррупционеров: «Почти каждый третий» — politeka.net

В результате проведенного опроса в октябре-ноябре, украинцы высказались о том, кого считают главным коррупционером в стране

Об этом стало известно благодаря городскому омнибусу от социологической компании Active Group.

«Относительно ответа на вопрос «Какой из этих органов лучше всего/хуже всего выполняет функцию борьбы с коррупцией», то здесь лидером оказалось НАБУ, которое получило самую большую разницу между лучшей (31,7%) и худшей (12,3%) оценками. Со значительным отрывом на втором месте – СБУ. САП получило 6,7% голосов респондентов. Антилидером оказались суды, в которых плохие оценки превысили хорошие на 31,1%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что половина опрошенных украинцев считает борьбу с коррупцией в Украине провальной, а почти каждый третий считает, что ее вообще не происходит.

Как сообщалось ранее, в мировом масштабе около одного триллиона долларов уходит под взятки

Коррупция приводит к тому, что мировая экономика каждый год теряет 2,6 трлн долларов США. Об этом сообщается в центре новостей ООН. Годовой объем взяток выходит примерно в один триллион долларов. Эти цифры навел португальский генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Гуттериш призвал делать все возможное, чтобы прекратить коррупцию в мире, обман и мошенничество.

«Данные Всемирного экономического форума показали, что ежегодные потери, связанные с коррупцией, составляют сумму не менее 2,6 трлн долл. или 5 процентов мирового внутреннего валового продукта», — отметил генсекретарь ООН.

Также голова отметил, что коррупция одинаково существует в странах с разной экономикой и не зависит также от георграфического положения страны.

«Коррупция — это посягательство на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и приводит к экологическим проблемам, например, разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений… », — заявил генеральный секретарь в сообщении ко дню Международного дня борьбы с коррупцией.

Затем португалец добавил про уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации. По его словам, они подрывают усилия по достижению целей устойчивого развития. Антониу Гутерриш призвал объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.

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Источник: Active Group

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