Украинцы массово бегут в Польшу

Эксперты заявляют, что власти страны сознательно сбросили свои проблемы на ЕС

Сегодня в 19:36, просмотров: 530

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что около 100 тысяч украинцев мигрируют из страны каждый месяц. Всего за прошлый год государство покинули 1 млн человек. Он связывает смену места жительства граждан с безвизовым режимом государства с ЕС. Эксперты, опрошенные «МК», считают, что украинские власти целенаправленно ведут политику по трудовой эмиграции, чтобы сбросить проблемы с социальной напряженностью граждан на европейские страны.

Как заявил Климкин, только в прошлом году Украину покинули около миллиона граждан. Министр уверен, что миграции способствует безвизовый режим государства с Евросоюзом, который действует с июня 2017 года. «Любое хорошее дело — то ли Соглашение об ассоциации, то ли безвизовый режим — может служить нам в плюс, но несет в себе и риск. Я много лет занимался безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев», — сообщил глава МИД. Он рассказал, что однажды посещал польскую школу в Ивано-Франковске: в 24 польских классах, по словам министра, почти не было поляков – только украинцы. Климкин рассказал, что многие дети учат польский с целью уехать из страны. «Если мы это не перебьем, то смысл наших реформ бьет по нам самим», — подчеркнул министр.

По его мнению, граждане покидают страну не только из-за экономической ситуации в стране, а в целом в погоне за лучшим уровнем жизни. «Вопросы не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни». Однако, по данным опроса компании Research&Branding Group, проведенного в июне прошлого года, основные причины, по которым украинцы задумываются о переезде — неудовлетворенность зарплатой. Так, 45% респондентов заявили, что хотят зарабатывать больше. В свою очередь, 31,6% опрошенных сообщили, что главная причина переезда — желание жить в более комфортной и удобной стране.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал положительным фактором для польской экономики наплыв мигрантов из Украины и добавил, что странам следует и дальше развивать сотрудничество. «В Польше есть трудовые мигранты из Украины, которые имеют хорошую репутацию, трудятся на благо развития польской экономики и не получают никакой социальной помощи от польских властей», — отметил он.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в стране также наблюдается естественная убыль населения. Так, за 2017 год население страны сократилось на 200 тысяч человек и составило 42, 38 млн человек. Ранее в МИД заявляли, что 5 миллионов украинцев работает за рубежом, среди них 36% граждан — работали в Польше, 25% — в России, по 5% работали в Чехии и Германии, а 3% — нашли занятость в Италии. Данные мониторинга РАНХиГС свидетельствовали, что с 2014 по 2015 года Украина занимала первое место по количество мигрантов в России, тогда как ранее лидером был Узбекистан.

Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ

— Это происходит в связи с тем, что экономика Украины находится в глубоком кризисе. Проблема в том, что люди не находят себя. Производство останавливается, заводы закрываются, резко сокращается строительство и люди ищут способ выжить в других странах. В общем-то это является трагедией для страны, потому что ее покидают наиболее динамичные и продвинутые люди. Эту тенденцию могло бы остановить развитие экономики Украины, но этим никто не занимается. Они все думают, что США или Запад им помогут но никто не собирается восстанавливать именно экономику.

Вадим Карасев, глава украинского Института глобальных стратегий

— Экономика Украины находится в упадке. Единственная опция снять напряжение на рынке труда и решить проблемы граждан с социальным обеспечением — трудовая миграция. Это целенаправленная политика украинского правительства и ЕС, у которых также нет быстрого рецепта для снятия напряженности на Украине. Безвизовый режим в этом очень помогает. Понятно, что за 90 дней можно не только найти временную подработку, но и получить возможность для устройства на полноценную долгосрочную работу. Украинские власти сбросили все свои проблемы на европейские государства, но это всех устраивает.





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