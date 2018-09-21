Украинцев ждут массовые проверки: кому придется раскошелиться

С октября в Украине начнутся массовые проверки предприятий, инициированные Кабинетом министров Украины. Главная их цель — вывести экономику из тени и наказать недобросовестных работодателей. Как будут проверять украинцев и чего ждать бизнесменам — разбирался OBOZREVATEL.

Проверки бизнеса

Теневая экономика — одна из основных проблем украинского бюджета. По данным Международного валютного фонда, объем теневых денежных операций сопоставим с половиной украинского бюджета. А это приблизительно 55 миллиардов долларов. Для современного развивающегося государства цифры неподъемные.

К сравнению, в США, Нидерландах, Японии, Швейцарии, Сингапуре и прочих развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП.

Причин такой пессимистичной ситуации может быть сразу несколько: дублирующие друг друга разрешительные органы, необдуманные акцизы или налоги.

Именно поэтому в Кабинете министров Украины решили в очередной раз поставить всех на место. В сентябре 2018 года правительство выдало распоряжение, призванное начать массовые проверки украинских работодателей.

Так, с 5 октября Государственная служба по вопросам труда, фискальная служба, Пенсионный фонд, Национальная полиция и другие органы исполнительной власти наведаются к работодателям.

Состояние ВВП

В документе указано, комплексные меры должны детинизировать занятость и доходы населения. При этом до 5 октября все перечисленные органы обязаны провести информационную кампанию для работодателей.

“До 5 октября провести информационно-разъяснительную кампанию о запланированных мероприятиях и недопустимости допуска к работе наемных работников без оформления с ними трудовых отношений”, — говорится в распоряжении.

Кроме того, всем задействованным в проверках органах поручено до 10 числа ежемесячно направлять отчетность Государственной службе по вопросам труда, а до 15 числа в Минсоцполитики.

Будет ли эффект?

В Государственной фискальной службе Украины сообщают, проверки украинского бизнеса в части теневого трудоустройства — приносят ежегодно в бюджет сотни миллионов гривен.

«По результатам проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам с нарушением законодательства, органами ГФС в январе — августе 2018 доначислено почти 642 миллионов гривен налога на доходы физических лиц, 173 миллиона гривен единого взноса и 28 миллионов гривен военного сбора», — заявили OBOZREVATEL в ведомстве.

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При этом служба с начала 2018 года выявила более 5 тысяч украинцев, которые получали зарплату в «конвертах». По итогам работы за неполный год, отмечают в ведомстве, почти 40 тысяч граждан смогли подписать «белые» трудовые договора с работодателями.

На данный момент в Украине действует целая система штрафов и наказаний для работодателей за утаивания реальных доходов своих сотрудников. Так, за недопуск инспектора-ревизора владельцу компании придется заплатить штраф в размере 11 тысяч гривен.

Если же инспектор нашел нарушение в части неоформления сотрудников предприятия, санкции могут достигать 100 минимальных зарплат, или 370 тысяч гривен.

Правда, будет ли проверки стимулировать работодателей — вопрос открытый. Глава комитета по вопросам социальной политики Сергей Каплин пояснил OBOZREVATEL, что мониторинг документации и разрешительных бумаг не сможет вывести экономику из тени.

“Считаю, что проводить такие проверки нужно в части соблюдения закона об условиях работы граждан. Через фактическую проверку документации установить теневую экономику нельзя. Тень — это зверь, которого нельзя победить, отрубывая головы, его можно лишь отравить. Поэтому необходимо улучшить законодательство, увеличить штрафы за теневую деятельность — давать 12-15 лет”, — считает нардеп.





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