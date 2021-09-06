Украинцев ждет новый курс доллара и рост инфляции – аналитик

Доллар в Украине подорожает / УНИАН

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной, как прошлой осенью. Такой прогноз в комментарии Главреду озвучил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, если сравнивать сырьевой экспорт и импорт в прошлом и нынешнем году, то сейчас ситуация ухудшается в связи с тем, что стоимость железной руды обвалилась с $220 до $160, а эта цена влияет на всю линейку продукции металлургического комплекса. И так как прогнозируют и дальнейшее снижение, ситуация будет ухудшаться.

«Поэтому курс будет склонен к девальвации, хоть и несущественной – будет традиционный зимний возврат к 28 гривнам за доллар, который мы наблюдали в последнее время», — отметил аналитик.

Кущ предупредил и об инфляции.

«Осенью мы будем видеть выход среднегодовой инфляции на двузначный уровень (более 10%). Конечно, не 20%, но 1-2% процента роста мы явно увидим», — резюмировал аналитик.

Курс доллара в Украине — о чем ранее писал Главред:

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

В Министерстве экономического развития и торговли подготовили оптимистический и пессимистический сценарии развития экономики.

Миру грозит финансовый кризис. Связан он с постоянным обесцениванием доллара США, считает заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

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