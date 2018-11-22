Украинцев ждет новое повышение пенсий: озвучены сроки

В Украине минимальный размер пенсий с 1 декабря вырастет до 1497 гривен.

«Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц», – заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает «Правительственный портал».

По его словам, с 1 января 2019 года состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам.

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«Уже второй год подряд будут перерасчитываться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан», – подчеркнул Розенко.

Вице-премьер-министр также напомнил, что 1 марта 2019 состоится осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров.

«Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно», – резюмировал Розенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине анонсировали новое повышение пенсий. По разным оценкам повышение выплат может коснуться около 3 млн человек. Среди них – бывшие медицинские работники, колхозники и те, кто часть зарплаты получал в конверте. Вероятнее всего, рост их пенсии «привяжут» к размеру минимальной зарплаты. И чтобы повысить выплаты хотя бы на 200 грн, минималка должна быть на уровне 4200 грн.





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