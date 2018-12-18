Украинцам выплатят сразу две пенсии: когда ждать — OBOZREVATEL

Кабинет министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает «Країна 24».

Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором «Укрпочта» и отделениями банков.

В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен.

В частности, Министерство финансов Украины запретило выплачивать пенсии населению двум банкам — «Конкорд» и «Кредит Днепр». Для этого у них был отобран статус «бюджетных финансовых учреждений».

Отмечается, что решение принималось в содействии с комиссией из Национального банка Украины на основании отчетов работы банков за несколько месяцев.

Представители банка «Конкорд» заявили, что планируют вернуть себе статус «бюджетного» после того, как усовершенствуют систему выплат и согласуют ее в автоматическом порядке с управлениями Пенсионного фонда.

Напомним, что с 1 декабря все украинцы на заслуженном отдыхе будут получать не меньше 1497 грн (на 62 грн больше действующей минималки). Если размер выплаты меньше, то ее увеличат. Помимо пенсий, с повышением прожиточного минимума увеличится и минимальный размер целого ряда выплат.

В Украине на выплату пенсий в следующем году потратят из бюджета рекордные 167,5 млрд грн. Так, в 2019 году дважды проиндексируют прожиточный минимум, проведут перерасчет всех выплат по формуле и повысят пенсии военным.

Второй этап пересмотра пенсий — в январе следующего года. И коснется он только военных. Так, если есть 20 лет стажа, военнослужащий на пенсии имеет право на 50% от своей зарплаты, сотрудник полиции — 55%. За каждый год стажа свыше 20 лет пенсия увеличивается на 3%. При этом пенсия не может быть ниже минимальной и выше 70% от зарплаты. В январе 2019-го военные получат 25% от положенной им прибавки (с учетом актуальных зарплат на занимаемых ими должностях). То есть чем старше пенсионер, тем больше устарела его зарплата и тем выше будет прибавка.

Кроме того, Министерство социальной политики предлагает отменить размер максимальной выплаты. В результате отдельные украинцы смогут получить выплаты в размере более 150 тыс. грн.

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Как сообщалось, в Украине с 1 декабря повысили минимальный размер пенсии с 1435 до 1497 гривен. Повышение пенсий будет проходить в три этапа: в декабре в связи с индексацией, в январе коснется только военных, в апреле автоматически пересчитают всем работающим украинцам. OBOZREVATEL подробно разбирался, кому и как повысят пенсии.





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