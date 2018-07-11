Украинцам стоит приготовиться к худшему: каким будет курс доллара, озвучены все прогнозы

В «Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы» дали прогноз по курсу доллара

Так, Министерство экономического развития и торговли традиционно рассчитывает три сценария развития, рассчитывая, что курс установится на уровне 27,5 гривны за доллар.

Напомним, согласно этому же прогнозу возможен рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей на 25% в 2019 году, на 25% в 2020 году и на 25% в 2021 году.

Первый сценарий предполагает осуществление реформ и сохранения благоприятных условий на мировых рынках. Сценарий предполагает умеренную реакцию экономики на реформы. Согласно этому сценарию в 2019 году курс в среднем за период составит 28,2 гривны за доллар, в 2020 — 29,7 гривны за доллар, в 2021 — 30,4 гривны за доллар.

Второй сценарий предполагает реализацию сложных реформ — земельной и налоговой в части налогообложения доходов предприятий (введение налога на выведенный капитал). Внешняя конъюнктура будет благоприятной. Согласно этому сценарию в 2019 курс в среднем за период составит 29,4 гривны за доллар, в 2020 — 28,3 гривны за доллар, в 2021 — 28,3 гривны за доллар.

Третий сценарий — пессимистический. Он предусматривает, что негативные тенденции внешней конъюнктуры ослабят возможности реформ, в первую очередь в финансовом секторе. Торможение экономического развития и потеря доверия иностранных инвесторов обострят проблему расчета Украина по своим долговым обязательствам. По этому сценарию в 2019 году курс в среднем за период составит 29,7 гривны за доллар, в 2020 — 32 гривны за доллар, в 2021 — 33,5 гривны за доллар.

Напомним, официальный курс валют, установленный Национальным Банком на среду, 11 июля, следующий:100 долларов США — 2620, 9172 гривны (-4,0582);100 евро — 3069,8803 гривны (-24,7032);10 российских рублей — 4,1972 гривны (+0,0016).

При этом курс биткоина на 11 июля 2018 года с небольшими колебаниями продолжает топтаться на месте около отметки 6 600. Как отмечал сайт My Crypter, биткоин сейчас переживает длительный период стагнации после своего рекордного взлета до $20 000 в 2017 году. К тому же первой криптовалюте не удалось даже преодолеть отметку $10 000 в течение первой половины 2018 года.

Источник: Экономическая правда

Источник